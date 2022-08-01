Aventus (AVT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aventus (AVT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aventus (AVT) Informasjon The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network. Offisiell nettside: https://www.aventus.io/ Teknisk dokument: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f Kjøp AVT nå!

Aventus (AVT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aventus (AVT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.33M $ 17.33M $ 17.33M All-time high: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 All-Time Low: $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 Nåværende pris: $ 1.733 $ 1.733 $ 1.733 Lær mer om Aventus (AVT) pris

Aventus (AVT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aventus (AVT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVTs tokenomics, kan du utforske AVT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AVT Interessert i å legge til Aventus (AVT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AVT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AVT på MEXC nå!

Aventus (AVT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AVT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AVT nå!

AVT prisforutsigelse Vil du vite hvor AVT kan være på vei? Vår AVT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVT tokenets prisforutsigelse nå!

