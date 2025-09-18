Dagens Avalanche livepris er 33.71 USD. Spor prisoppdateringer for AVAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Avalanche livepris er 33.71 USD. Spor prisoppdateringer for AVAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Avalanche Logo

Avalanche Pris(AVAX)

1 AVAX til USD livepris:

$33.7
$33.7$33.7
+1.65%1D
USD
Avalanche (AVAX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:51:38 (UTC+8)

Avalanche (AVAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 32.84
$ 32.84$ 32.84
24 timer lav
$ 35.81
$ 35.81$ 35.81
24 timer høy

$ 32.84
$ 32.84$ 32.84

$ 35.81
$ 35.81$ 35.81

$ 146.21786401299232
$ 146.21786401299232$ 146.21786401299232

$ 2.7888219
$ 2.7888219$ 2.7888219

-1.38%

+1.65%

+17.37%

+17.37%

Avalanche (AVAX) sanntidsprisen er $ 33.71. I løpet av de siste 24 timene har AVAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 32.84 og et toppnivå på $ 35.81, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVAX er $ 146.21786401299232, mens den rekordlave prisen er $ 2.7888219.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVAX endret seg med -1.38% i løpet av den siste timen, +1.65% over 24 timer og +17.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Avalanche (AVAX) Markedsinformasjon

No.13

$ 14.23B
$ 14.23B$ 14.23B

$ 58.21M
$ 58.21M$ 58.21M

$ 24.13B
$ 24.13B$ 24.13B

422.28M
422.28M 422.28M

715,748,719
715,748,719 715,748,719

457,277,985.48916084
457,277,985.48916084 457,277,985.48916084

58.99%

0.36%

AVAX_XCHAIN

Nåværende markedsverdi på Avalanche er $ 14.23B, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.21M. Den sirkulerende forsyningen på AVAX er 422.28M, med en total tilgang på 457277985.48916084. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.13B.

Avalanche (AVAX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Avalanche for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.547+1.65%
30 dager$ +10.83+47.33%
60 dager$ +7.82+30.20%
90 dager$ +16.57+96.67%
Avalanche Prisendring i dag

I dag registrerte AVAX en endring på $ +0.547 (+1.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Avalanche 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +10.83 (+47.33%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Avalanche 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AVAX en endring på $ +7.82 (+30.20%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Avalanche 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +16.57+96.67% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Avalanche (AVAX)?

Sjekk ut Avalanche Prishistorikk-siden nå.

Hva er Avalanche (AVAX)

Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.

Avalanche er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Avalanche investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AVAX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Avalanche på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Avalanche kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Avalanche Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Avalanche (AVAX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Avalanche (AVAX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Avalanche.

Sjekk Avalancheprisprognosen nå!

Avalanche (AVAX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Avalanche (AVAX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVAX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Avalanche (AVAX)

Leter du etter hvordan du kjøperAvalanche? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Avalanche på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AVAX til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Avalanche, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Avalanche nettside
Blokker Explorer

Hvitbok
Offisiell Avalanche nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Avalanche

Hvor mye er Avalanche (AVAX) verdt i dag?
Live AVAX prisen i USD er 33.71 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVAX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVAX til USD er $ 33.71. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Avalanche?
Markedsverdien for AVAX er $ 14.23B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVAX?
Den sirkulerende forsyningen av AVAX er 422.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVAX ?
AVAX oppnådde en ATH-pris på 146.21786401299232 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVAX?
AVAX så en ATL-pris på 2.7888219 USD.
Hva er handelsvolumet til AVAX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVAX er $ 58.21M USD.
Vil AVAX gå høyere i år?
AVAX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVAX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:51:38 (UTC+8)

Avalanche (AVAX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AVAX-til-USD-kalkulator

Beløp

AVAX
AVAX
USD
USD

1 AVAX = 33.71 USD

Handle AVAX

AVAXUSDT
$33.7
$33.7$33.7
+1.68%
AVAXUSDC
$33.683
$33.683$33.683
+1.61%
AVAXEUR
$28.72
$28.72$28.72
+2.09%

