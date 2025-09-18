Hva er Avalanche (AVAX)

Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.

Avalanche er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Avalanche investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk AVAX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Avalanche på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Avalanche kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Avalanche Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Avalanche (AVAX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Avalanche (AVAX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Avalanche.

Sjekk Avalancheprisprognosen nå!

Avalanche (AVAX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Avalanche (AVAX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVAX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Avalanche (AVAX)

Leter du etter hvordan du kjøperAvalanche? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Avalanche på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AVAX til lokale valutaer

Prøv konverting

Avalanche Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Avalanche, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Avalanche Hvor mye er Avalanche (AVAX) verdt i dag? Live AVAX prisen i USD er 33.71 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AVAX-til-USD-pris? $ 33.71 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AVAX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Avalanche? Markedsverdien for AVAX er $ 14.23B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AVAX? Den sirkulerende forsyningen av AVAX er 422.28M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVAX ? AVAX oppnådde en ATH-pris på 146.21786401299232 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AVAX? AVAX så en ATL-pris på 2.7888219 USD . Hva er handelsvolumet til AVAX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVAX er $ 58.21M USD . Vil AVAX gå høyere i år? AVAX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVAX prisprognosen for en mer grundig analyse.

Avalanche (AVAX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?