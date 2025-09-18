Dagens Star Atlas livepris er 0.000901 USD. Spor prisoppdateringer for ATLAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATLAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Star Atlas livepris er 0.000901 USD. Spor prisoppdateringer for ATLAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATLAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Star Atlas Logo

Star Atlas Pris(ATLAS)

1 ATLAS til USD livepris:

$0.000901
$0.000901
-1.20%1D
USD
Star Atlas (ATLAS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:51:00 (UTC+8)

Star Atlas (ATLAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000895
$ 0.000895
24 timer lav
$ 0.000984
$ 0.000984
24 timer høy

$ 0.000895
$ 0.000895

$ 0.000984
$ 0.000984

$ 0.27733053
$ 0.27733053

$ 0.000804697759854435
$ 0.000804697759854435

0.00%

-1.20%

-2.39%

-2.39%

Star Atlas (ATLAS) sanntidsprisen er $ 0.000901. I løpet av de siste 24 timene har ATLAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000895 og et toppnivå på $ 0.000984, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATLAS er $ 0.27733053, mens den rekordlave prisen er $ 0.000804697759854435.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATLAS endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -2.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Star Atlas (ATLAS) Markedsinformasjon

No.937

$ 19.06M
$ 19.06M

$ 20.03K
$ 20.03K

$ 32.44M
$ 32.44M

21.15B
21.15B

36,000,000,000
36,000,000,000

SOL

Nåværende markedsverdi på Star Atlas er $ 19.06M, med et 24-timers handelsvolum på $ 20.03K. Den sirkulerende forsyningen på ATLAS er 21.15B, med en total tilgang på 36000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.44M.

Star Atlas (ATLAS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Star Atlas for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001094-1.20%
30 dager$ -0.000045-4.76%
60 dager$ -0.000289-24.29%
90 dager$ -0.000013-1.43%
Star Atlas Prisendring i dag

I dag registrerte ATLAS en endring på $ -0.00001094 (-1.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Star Atlas 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000045 (-4.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Star Atlas 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ATLAS en endring på $ -0.000289 (-24.29%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Star Atlas 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000013-1.43% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Star Atlas (ATLAS)?

Sjekk ut Star Atlas Prishistorikk-siden nå.

Hva er Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Star Atlas investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ATLAS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Star Atlas på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Star Atlas kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Star Atlas Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Star Atlas (ATLAS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Star Atlas (ATLAS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Star Atlas.

Sjekk Star Atlasprisprognosen nå!

Star Atlas (ATLAS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Star Atlas (ATLAS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ATLAS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Star Atlas (ATLAS)

Leter du etter hvordan du kjøperStar Atlas? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Star Atlas på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ATLAS til lokale valutaer

Star Atlas Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Star Atlas, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Star Atlas nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Star Atlas

Hvor mye er Star Atlas (ATLAS) verdt i dag?
Live ATLAS prisen i USD er 0.000901 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ATLAS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ATLAS til USD er $ 0.000901. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Star Atlas?
Markedsverdien for ATLAS er $ 19.06M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ATLAS?
Den sirkulerende forsyningen av ATLAS er 21.15B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forATLAS ?
ATLAS oppnådde en ATH-pris på 0.27733053 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ATLAS?
ATLAS så en ATL-pris på 0.000804697759854435 USD.
Hva er handelsvolumet til ATLAS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ATLAS er $ 20.03K USD.
Vil ATLAS gå høyere i år?
ATLAS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ATLAS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:51:00 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.000901
