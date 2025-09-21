Star Atlas (ATLAS)-prisforutsigelse (USD)

Få Star Atlas prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ATLAS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Star Atlas % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.000895 $0.000895 $0.000895 -0.11% USD Faktisk Prediksjon Star Atlas-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Star Atlas (ATLAS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Star Atlas potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000895 i 2025. Star Atlas (ATLAS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Star Atlas potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000939 i 2026. Star Atlas (ATLAS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ATLAS for 2027 $ 0.000986 med en 10.25% vekstrate. Star Atlas (ATLAS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ATLAS for 2028 $ 0.001036 med en 15.76% vekstrate. Star Atlas (ATLAS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ATLAS for 2029 $ 0.001087 med en 21.55% vekstrate. Star Atlas (ATLAS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ATLAS for 2030 $ 0.001142 med en 27.63% vekstrate. Star Atlas (ATLAS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Star Atlas potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001860. Star Atlas (ATLAS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Star Atlas potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003030. År Pris Vekst 2025 $ 0.000895 0.00%

2026 $ 0.000939 5.00%

2027 $ 0.000986 10.25%

2028 $ 0.001036 15.76%

2029 $ 0.001087 21.55%

2030 $ 0.001142 27.63%

2031 $ 0.001199 34.01%

2032 $ 0.001259 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001322 47.75%

2034 $ 0.001388 55.13%

2035 $ 0.001457 62.89%

2036 $ 0.001530 71.03%

2037 $ 0.001607 79.59%

2038 $ 0.001687 88.56%

2039 $ 0.001772 97.99%

2040 $ 0.001860 107.89% Vis mer Kortsiktig Star Atlas-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000895 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000895 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000895 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000898 0.41% Star Atlas (ATLAS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ATLAS September 21, 2025(I dag) er $0.000895 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Star Atlas (ATLAS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ATLAS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000895 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Star Atlas (ATLAS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ATLAS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000895 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Star Atlas (ATLAS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ATLAS $0.000898 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Star Atlas prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.000895$ 0.000895 $ 0.000895 Prisendring (24 t) -0.11% Markedsverdi $ 18.93M$ 18.93M $ 18.93M Opplagsforsyning 21.15B 21.15B 21.15B Volum (24 timer) $ 19.04K$ 19.04K $ 19.04K Volum (24 timer) -- Den siste ATLAS-prisen er $ 0.000895. Den har en 24-timers endring på -0.11%, med et 24-timers handelsvolum på $ 19.04K. Videre har ATLAS en sirkulerende forsyning på 21.15B og total markedsverdi på $ 18.93M. Se ATLAS livepris

Star Atlas Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Star Atlas direktepris, er gjeldende pris for Star Atlas 0.000895USD. Den sirkulerende forsyningen av Star Atlas(ATLAS) er 0.00 ATLAS , som gir den en markedsverdi på $18.93M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000003 $ 0.000907 $ 0.000875

7 dager -0.06% $ -0.000059 $ 0.000993 $ 0.000865

30 dager -0.04% $ -0.000046 $ 0.001065 $ 0.00082 24-timers ytelse De siste 24 timene har Star Atlas vist en prisbevegelse på $0.000003 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Star Atlas handlet på en topp på $0.000993 og en bunn på $0.000865 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til ATLAS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Star Atlas opplevd en -0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000046 av dens verdi. Dette indikerer at ATLAS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Star Atlas prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ATLAS prishistorikk

Hvordan fungerer Star Atlas (ATLAS) prisforutsigelsesmodul? Star Atlas-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ATLAS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Star Atlas det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ATLAS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Star Atlas. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ATLAS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ATLAS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Star Atlas.

Hvorfor er ATLAS-prisforutsigelse viktig?

ATLAS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ATLAS nå? I følge dine forutsigelser vil ATLAS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ATLAS neste måned? I følge Star Atlas (ATLAS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ATLAS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ATLAS koste i 2026? Prisen på 1 Star Atlas (ATLAS) i dag er $0.000895 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ATLAS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ATLAS i 2027? Star Atlas (ATLAS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ATLAS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ATLAS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Star Atlas (ATLAS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ATLAS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Star Atlas (ATLAS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ATLAS koste i 2030? Prisen på 1 Star Atlas (ATLAS) i dag er $0.000895 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ATLAS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ATLAS i 2040? Star Atlas (ATLAS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ATLAS innen 2040.