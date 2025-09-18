Dagens Astra Protocol livepris er 0.0023974 USD. Spor prisoppdateringer for ASTRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASTRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Astra Protocol livepris er 0.0023974 USD. Spor prisoppdateringer for ASTRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASTRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Astra Protocol Logo

Astra Protocol Pris(ASTRA)

1 ASTRA til USD livepris:

$0.0023961
$0.0023961
-0.21%1D
USD
Astra Protocol (ASTRA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:47:59 (UTC+8)

Astra Protocol (ASTRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0022631
$ 0.0022631
24 timer lav
$ 0.0025775
$ 0.0025775
24 timer høy

$ 0.0022631
$ 0.0022631

$ 0.0025775
$ 0.0025775

$ 0.5004097841977422
$ 0.5004097841977422

$ 0.000368237312114063
$ 0.000368237312114063

+2.91%

-0.21%

+1.65%

+1.65%

Astra Protocol (ASTRA) sanntidsprisen er $ 0.0023974. I løpet av de siste 24 timene har ASTRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0022631 og et toppnivå på $ 0.0025775, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTRA er $ 0.5004097841977422, mens den rekordlave prisen er $ 0.000368237312114063.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTRA endret seg med +2.91% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og +1.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Astra Protocol (ASTRA) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 22.08K
$ 2.40M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Astra Protocol er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 22.08K. Den sirkulerende forsyningen på ASTRA er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.40M.

Astra Protocol (ASTRA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Astra Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000005042-0.21%
30 dager$ +0.0001405+6.22%
60 dager$ -0.000384-13.81%
90 dager$ +0.0010973+84.40%
Astra Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte ASTRA en endring på $ -0.000005042 (-0.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Astra Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0001405 (+6.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Astra Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ASTRA en endring på $ -0.000384 (-13.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Astra Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0010973+84.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Astra Protocol (ASTRA)?

Sjekk ut Astra Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Astra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Astra Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Astra Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ASTRA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Astra Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Astra Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Astra Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Astra Protocol (ASTRA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Astra Protocol (ASTRA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Astra Protocol.

Sjekk Astra Protocolprisprognosen nå!

Astra Protocol (ASTRA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Astra Protocol (ASTRA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASTRA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Astra Protocol (ASTRA)

Leter du etter hvordan du kjøperAstra Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Astra Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ASTRA til lokale valutaer

Astra Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Astra Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Astra Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Astra Protocol

Hvor mye er Astra Protocol (ASTRA) verdt i dag?
Live ASTRA prisen i USD er 0.0023974 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASTRA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASTRA til USD er $ 0.0023974. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Astra Protocol?
Markedsverdien for ASTRA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASTRA?
Den sirkulerende forsyningen av ASTRA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASTRA ?
ASTRA oppnådde en ATH-pris på 0.5004097841977422 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASTRA?
ASTRA så en ATL-pris på 0.000368237312114063 USD.
Hva er handelsvolumet til ASTRA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASTRA er $ 22.08K USD.
Vil ASTRA gå høyere i år?
ASTRA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASTRA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:47:59 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.0023961
