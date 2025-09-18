Hva er Astra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Astra Protocol er tilgjengelig på MEXC



I tillegg kan du:

- Sjekk ASTRA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Astra Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Astra Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Astra Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Astra Protocol (ASTRA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Astra Protocol (ASTRA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Astra Protocol.

Sjekk Astra Protocolprisprognosen nå!

Astra Protocol (ASTRA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Astra Protocol (ASTRA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASTRA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Astra Protocol (ASTRA)

Leter du etter hvordan du kjøperAstra Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Astra Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ASTRA til lokale valutaer

Prøv konverting

Astra Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Astra Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvor mye er Astra Protocol (ASTRA) verdt i dag? Live ASTRA prisen i USD er 0.0023974 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ASTRA-til-USD-pris? $ 0.0023974 . Hva er markedsverdien for Astra Protocol? Markedsverdien for ASTRA er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ASTRA? Den sirkulerende forsyningen av ASTRA er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASTRA ? ASTRA oppnådde en ATH-pris på 0.5004097841977422 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ASTRA? ASTRA så en ATL-pris på 0.000368237312114063 USD . Hva er handelsvolumet til ASTRA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASTRA er $ 22.08K USD . Vil ASTRA gå høyere i år? ASTRA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen.

