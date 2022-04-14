Astra Protocol (ASTRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Astra Protocol (ASTRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Astra Protocol (ASTRA) Informasjon Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Offisiell nettside: https://astraprotocol.com/ Teknisk dokument: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e Kjøp ASTRA nå!

Astra Protocol (ASTRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Astra Protocol (ASTRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M All-time high: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 All-Time Low: $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 Nåværende pris: $ 0.0024945 $ 0.0024945 $ 0.0024945 Lær mer om Astra Protocol (ASTRA) pris

Astra Protocol (ASTRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Astra Protocol (ASTRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASTRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASTRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASTRAs tokenomics, kan du utforske ASTRA tokenets livepris!

Astra Protocol (ASTRA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ASTRA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ASTRA nå!

ASTRA prisforutsigelse Vil du vite hvor ASTRA kan være på vei? Vår ASTRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASTRA tokenets prisforutsigelse nå!

