ASRR (ASRR) tokenomics

ASRR (ASRR) Informasjon Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents. Offisiell nettside: https://www.assisterr.ai/ Teknisk dokument: https://assisterr.gitbook.io/white-paper/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/ASRRjA1R4RHVk5H9QKKm1jaQqMkxvv6nh5EypPrvwmxQ Kjøp ASRR nå!

ASRR (ASRR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ASRR (ASRR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.12M $ 8.12M $ 8.12M All-time high: $ 0.7999 $ 0.7999 $ 0.7999 All-Time Low: $ 0.07716786059791711 $ 0.07716786059791711 $ 0.07716786059791711 Nåværende pris: $ 0.08119 $ 0.08119 $ 0.08119 Lær mer om ASRR (ASRR) pris

ASRR (ASRR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ASRR (ASRR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASRR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASRR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASRRs tokenomics, kan du utforske ASRR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ASRR Interessert i å legge til ASRR (ASRR) i porteføljen din?

ASRR (ASRR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ASRR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ASRR nå!

ASRR prisforutsigelse Vil du vite hvor ASRR kan være på vei? Vår ASRR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASRR tokenets prisforutsigelse nå!

