ASML Holding NV pris i dag

Sanntids ASML Holding NV (ASMLON) pris i dag er $ 966.33, med en 1.45% endring de siste 24 timene. Nåværende ASMLON til USD konverteringssats er $ 966.33 per ASMLON.

ASML Holding NV rangerer for tiden som #1866 etter markedsverdi på $ 1.44M, med en sirkulerende forsyning på 1.49K ASMLON. I løpet av de siste 24 timene ASMLON har den blitt handlet mellom $ 965.91(laveste) og $ 980.44 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2,122.6903372342513, mens tidenes laveste notering var $ 732.0144981577465.

Kortsiktig har ASMLON beveget seg -1.43% i løpet av den siste timen og -3.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.12K.

ASML Holding NV (ASMLON) Markedsinformasjon

Rangering No.1866 Markedsverdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volum (24 timer) $ 56.12K$ 56.12K $ 56.12K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Opplagsforsyning 1.49K 1.49K 1.49K Total forsyning 1,491.70676445 1,491.70676445 1,491.70676445 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på ASML Holding NV er $ 1.44M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.12K. Den sirkulerende forsyningen på ASMLON er 1.49K, med en total tilgang på 1491.70676445. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.44M.