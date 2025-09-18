Dagens AS Monaco livepris er 0.2011 USD. Spor prisoppdateringer for ASM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AS Monaco livepris er 0.2011 USD. Spor prisoppdateringer for ASM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AS Monaco Pris(ASM)

$0.2013
$0.2013
-0.34%1D
AS Monaco (ASM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:47:44 (UTC+8)

AS Monaco (ASM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1982
$ 0.1982$ 0.1982
24 timer lav
$ 0.207
$ 0.207$ 0.207
24 timer høy

$ 0.1982
$ 0.1982$ 0.1982

$ 0.207
$ 0.207$ 0.207

$ 2.753173777433573
$ 2.753173777433573$ 2.753173777433573

$ 0.17967373495653602
$ 0.17967373495653602$ 0.17967373495653602

+0.09%

-0.33%

-8.97%

-8.97%

AS Monaco (ASM) sanntidsprisen er $ 0.2011. I løpet av de siste 24 timene har ASM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1982 og et toppnivå på $ 0.207, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASM er $ 2.753173777433573, mens den rekordlave prisen er $ 0.17967373495653602.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASM endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og -8.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AS Monaco (ASM) Markedsinformasjon

No.2179

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 55.37K
$ 55.37K$ 55.37K

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

5.35M
5.35M 5.35M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

53.50%

CHZ

Nåværende markedsverdi på AS Monaco er $ 1.08M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.37K. Den sirkulerende forsyningen på ASM er 5.35M, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.01M.

AS Monaco (ASM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AS Monaco for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000687-0.33%
30 dager$ -0.0451-18.32%
60 dager$ -0.0077-3.69%
90 dager$ -0.0165-7.59%
AS Monaco Prisendring i dag

I dag registrerte ASM en endring på $ -0.000687 (-0.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AS Monaco 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0451 (-18.32%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AS Monaco 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ASM en endring på $ -0.0077 (-3.69%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AS Monaco 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0165-7.59% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AS Monaco (ASM)?

Sjekk ut AS Monaco Prishistorikk-siden nå.

Hva er AS Monaco (ASM)

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

AS Monaco er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AS Monaco investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ASM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AS Monaco på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AS Monaco kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AS Monaco Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AS Monaco (ASM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AS Monaco (ASM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AS Monaco.

Sjekk AS Monacoprisprognosen nå!

AS Monaco (ASM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AS Monaco (ASM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AS Monaco (ASM)

Leter du etter hvordan du kjøperAS Monaco? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AS Monaco på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ASM til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av AS Monaco, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell AS Monaco nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AS Monaco

Hvor mye er AS Monaco (ASM) verdt i dag?
Live ASM prisen i USD er 0.2011 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASM til USD er $ 0.2011. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AS Monaco?
Markedsverdien for ASM er $ 1.08M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASM?
Den sirkulerende forsyningen av ASM er 5.35M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASM ?
ASM oppnådde en ATH-pris på 2.753173777433573 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASM?
ASM så en ATL-pris på 0.17967373495653602 USD.
Hva er handelsvolumet til ASM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASM er $ 55.37K USD.
Vil ASM gå høyere i år?
ASM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:47:44 (UTC+8)

AS Monaco (ASM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

