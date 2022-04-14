AS Monaco (ASM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AS Monaco (ASM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AS Monaco (ASM) Informasjon $ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences. Offisiell nettside: https://socios.com Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe Kjøp ASM nå!

AS Monaco (ASM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AS Monaco (ASM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M All-time high: $ 3.932 $ 3.932 $ 3.932 All-Time Low: $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 Nåværende pris: $ 0.1934 $ 0.1934 $ 0.1934 Lær mer om AS Monaco (ASM) pris

AS Monaco (ASM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AS Monaco (ASM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASMs tokenomics, kan du utforske ASM tokenets livepris!

AS Monaco (ASM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ASM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ASM nå!

ASM prisforutsigelse Vil du vite hvor ASM kan være på vei? Vår ASM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASM tokenets prisforutsigelse nå!

