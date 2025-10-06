Arm Holdings PLC pris i dag

Sanntids Arm Holdings PLC (ARMON) pris i dag er $ 132.06, med en 0.45% endring de siste 24 timene. Nåværende ARMON til USD konverteringssats er $ 132.06 per ARMON.

Arm Holdings PLC rangerer for tiden som #2180 etter markedsverdi på $ 737.30K, med en sirkulerende forsyning på 5.58K ARMON. I løpet av de siste 24 timene ARMON har den blitt handlet mellom $ 131.5(laveste) og $ 132.8 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 593.1338832795891, mens tidenes laveste notering var $ 125.64115725556519.

Kortsiktig har ARMON beveget seg +0.25% i løpet av den siste timen og -6.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.41K.

Arm Holdings PLC (ARMON) Markedsinformasjon

Rangering No.2180 Markedsverdi $ 737.30K$ 737.30K $ 737.30K Volum (24 timer) $ 56.41K$ 56.41K $ 56.41K Fullt utvannet markedsverdi $ 737.30K$ 737.30K $ 737.30K Opplagsforsyning 5.58K 5.58K 5.58K Total forsyning 5,583.05335247 5,583.05335247 5,583.05335247 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Arm Holdings PLC er $ 737.30K, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.41K. Den sirkulerende forsyningen på ARMON er 5.58K, med en total tilgang på 5583.05335247. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 737.30K.