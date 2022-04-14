Arkham (ARKM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Arkham (ARKM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Arkham (ARKM) Informasjon ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance. Offisiell nettside: https://arkm.com/ Teknisk dokument: https://info.arkm.com/whitepaper Blokkutforsker: https://intel.arkm.com/explorer/token/arkham Kjøp ARKM nå!

Arkham (ARKM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arkham (ARKM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 128.35M $ 128.35M $ 128.35M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 225.10M $ 225.10M $ 225.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 570.20M $ 570.20M $ 570.20M All-time high: $ 3.9926 $ 3.9926 $ 3.9926 All-Time Low: $ 0.28693406195211785 $ 0.28693406195211785 $ 0.28693406195211785 Nåværende pris: $ 0.5702 $ 0.5702 $ 0.5702 Lær mer om Arkham (ARKM) pris

Arkham (ARKM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arkham (ARKM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARKM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARKM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARKMs tokenomics, kan du utforske ARKM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ARKM Interessert i å legge til Arkham (ARKM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ARKM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ARKM på MEXC nå!

Arkham (ARKM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ARKM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ARKM nå!

ARKM prisforutsigelse Vil du vite hvor ARKM kan være på vei? Vår ARKM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARKM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!