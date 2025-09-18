Hva er Arkham (ARKM)

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

Arkham er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk ARKM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Arkham på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Arkham kjøpsopplevelse jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Arkham Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Arkham (ARKM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Arkham (ARKM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Arkham.

Sjekk Arkhamprisprognosen nå!

Arkham (ARKM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Arkham (ARKM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARKM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Arkham (ARKM)

Leter du etter hvordan du kjøperArkham? Prosessen er enkel og problemfri!

Arkham Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Arkham, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Arkham Hvor mye er Arkham (ARKM) verdt i dag? Live ARKM prisen i USD er 0.6127 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ARKM-til-USD-pris? $ 0.6127 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ARKM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Arkham? Markedsverdien for ARKM er $ 137.92M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ARKM? Den sirkulerende forsyningen av ARKM er 225.10M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARKM ? ARKM oppnådde en ATH-pris på 3.9939637047529053 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ARKM? ARKM så en ATL-pris på 0.28693406195211785 USD . Hva er handelsvolumet til ARKM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARKM er $ 464.73K USD . Vil ARKM gå høyere i år? ARKM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARKM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Arkham (ARKM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

