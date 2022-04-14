ARK (ARK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ARK (ARK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ARK (ARK) Informasjon ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages. Offisiell nettside: http://ark.io/ Teknisk dokument: https://arkscic.com/Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://arkscan.io Kjøp ARK nå!

ARK (ARK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ARK (ARK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 82.69M $ 82.69M $ 82.69M Total forsyning: $ 191.46M $ 191.46M $ 191.46M Sirkulerende forsyning: $ 191.46M $ 191.46M $ 191.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 82.69M $ 82.69M $ 82.69M All-time high: $ 1.9671 $ 1.9671 $ 1.9671 All-Time Low: $ 0.030143199488520622 $ 0.030143199488520622 $ 0.030143199488520622 Nåværende pris: $ 0.4319 $ 0.4319 $ 0.4319 Lær mer om ARK (ARK) pris

ARK (ARK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ARK (ARK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARKs tokenomics, kan du utforske ARK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ARK Interessert i å legge til ARK (ARK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ARK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ARK på MEXC nå!

ARK (ARK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ARK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ARK nå!

ARK prisforutsigelse Vil du vite hvor ARK kan være på vei? Vår ARK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARK tokenets prisforutsigelse nå!

