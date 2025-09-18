Dagens ARK livepris er 0.4524 USD. Spor prisoppdateringer for ARK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ARK livepris er 0.4524 USD. Spor prisoppdateringer for ARK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ARK Pris(ARK)

1 ARK til USD livepris:

$0.4524
-0.08%1D
USD
ARK (ARK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:47:30 (UTC+8)

ARK (ARK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.4503
24 timer lav
$ 0.474
24 timer høy

$ 0.4503
$ 0.474
$ 10.914999961853027
$ 0.030143199488520622
-0.05%

-0.08%

-2.15%

-2.15%

ARK (ARK) sanntidsprisen er $ 0.4524. I løpet av de siste 24 timene har ARK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4503 og et toppnivå på $ 0.474, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARK er $ 10.914999961853027, mens den rekordlave prisen er $ 0.030143199488520622.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARK endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og -2.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ARK (ARK) Markedsinformasjon

No.410

$ 86.59M
$ 218.29K
$ 86.59M
191.39M
191,391,316
ARK

Nåværende markedsverdi på ARK er $ 86.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 218.29K. Den sirkulerende forsyningen på ARK er 191.39M, med en total tilgang på 191391316. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.59M.

ARK (ARK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ARK for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000362-0.08%
30 dager$ +0.0031+0.68%
60 dager$ -0.0394-8.02%
90 dager$ +0.1139+33.64%
ARK Prisendring i dag

I dag registrerte ARK en endring på $ -0.000362 (-0.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ARK 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0031 (+0.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ARK 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ARK en endring på $ -0.0394 (-8.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ARK 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1139+33.64% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ARK (ARK)?

Sjekk ut ARK Prishistorikk-siden nå.

Hva er ARK (ARK)

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

ARK er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ARK investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ARK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ARK på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ARK kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ARK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ARK (ARK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ARK (ARK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ARK.

Sjekk ARKprisprognosen nå!

ARK (ARK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ARK (ARK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ARK (ARK)

Leter du etter hvordan du kjøperARK? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ARK på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ARK til lokale valutaer

1 ARK(ARK) til VND
11,904.906
1 ARK(ARK) til AUD
A$0.683124
1 ARK(ARK) til GBP
0.334776
1 ARK(ARK) til EUR
0.38454
1 ARK(ARK) til USD
$0.4524
1 ARK(ARK) til MYR
RM1.90008
1 ARK(ARK) til TRY
18.720312
1 ARK(ARK) til JPY
¥66.5028
1 ARK(ARK) til ARS
ARS$667.253808
1 ARK(ARK) til RUB
37.7754
1 ARK(ARK) til INR
39.851916
1 ARK(ARK) til IDR
Rp7,539.996984
1 ARK(ARK) til KRW
631.839936
1 ARK(ARK) til PHP
25.791324
1 ARK(ARK) til EGP
￡E.21.787584
1 ARK(ARK) til BRL
R$2.402244
1 ARK(ARK) til CAD
C$0.619788
1 ARK(ARK) til BDT
55.075176
1 ARK(ARK) til NGN
676.229424
1 ARK(ARK) til COP
$1,767.1875
1 ARK(ARK) til ZAR
R.7.835568
1 ARK(ARK) til UAH
18.693168
1 ARK(ARK) til TZS
T.Sh.1,119.798576
1 ARK(ARK) til VES
Bs73.7412
1 ARK(ARK) til CLP
$432.042
1 ARK(ARK) til PKR
Rs128.409216
1 ARK(ARK) til KZT
244.933884
1 ARK(ARK) til THB
฿14.390844
1 ARK(ARK) til TWD
NT$13.671528
1 ARK(ARK) til AED
د.إ1.660308
1 ARK(ARK) til CHF
Fr0.357396
1 ARK(ARK) til HKD
HK$3.515148
1 ARK(ARK) til AMD
֏173.13348
1 ARK(ARK) til MAD
.د.م4.080648
1 ARK(ARK) til MXN
$8.319636
1 ARK(ARK) til SAR
ريال1.6965
1 ARK(ARK) til ETB
Br64.951068
1 ARK(ARK) til KES
KSh58.441032
1 ARK(ARK) til JOD
د.أ0.3207516
1 ARK(ARK) til PLN
1.637688
1 ARK(ARK) til RON
лв1.949844
1 ARK(ARK) til SEK
kr4.257084
1 ARK(ARK) til BGN
лв0.750984
1 ARK(ARK) til HUF
Ft150.296328
1 ARK(ARK) til CZK
9.355632
1 ARK(ARK) til KWD
د.ك0.137982
1 ARK(ARK) til ILS
1.506492
1 ARK(ARK) til BOB
Bs3.126084
1 ARK(ARK) til AZN
0.76908
1 ARK(ARK) til TJS
SM4.234464
1 ARK(ARK) til GEL
1.22148
1 ARK(ARK) til AOA
Kz412.394268
1 ARK(ARK) til BHD
.د.ب0.1705548
1 ARK(ARK) til BMD
$0.4524
1 ARK(ARK) til DKK
kr2.87274
1 ARK(ARK) til HNL
L11.857404
1 ARK(ARK) til MUR
20.511816
1 ARK(ARK) til NAD
$7.84914
1 ARK(ARK) til NOK
kr4.496856
1 ARK(ARK) til NZD
$0.76908
1 ARK(ARK) til PAB
B/.0.4524
1 ARK(ARK) til PGK
K1.891032
1 ARK(ARK) til QAR
ر.ق1.642212
1 ARK(ARK) til RSD
дин.45.117852
1 ARK(ARK) til UZS
soʻm5,585.181108
1 ARK(ARK) til ALL
L37.304904
1 ARK(ARK) til ANG
ƒ0.809796
1 ARK(ARK) til AWG
ƒ0.81432
1 ARK(ARK) til BBD
$0.9048
1 ARK(ARK) til BAM
KM0.750984
1 ARK(ARK) til BIF
Fr1,350.414
1 ARK(ARK) til BND
$0.579072
1 ARK(ARK) til BSD
$0.4524
1 ARK(ARK) til JMD
$72.569484
1 ARK(ARK) til KHR
1,816.865544
1 ARK(ARK) til KMF
Fr189.1032
1 ARK(ARK) til LAK
9,834.782412
1 ARK(ARK) til LKR
Rs136.841952
1 ARK(ARK) til MDL
L7.4646
1 ARK(ARK) til MGA
Ar2,001.765948
1 ARK(ARK) til MOP
P3.623724
1 ARK(ARK) til MVR
6.92172
1 ARK(ARK) til MWK
MK785.416164
1 ARK(ARK) til MZN
MT28.90836
1 ARK(ARK) til NPR
Rs63.752208
1 ARK(ARK) til PYG
3,231.0408
1 ARK(ARK) til RWF
Fr655.5276
1 ARK(ARK) til SBD
$3.70968
1 ARK(ARK) til SCR
6.482892
1 ARK(ARK) til SRD
$17.231916
1 ARK(ARK) til SVC
$3.9585
1 ARK(ARK) til SZL
L7.84914
1 ARK(ARK) til TMT
m1.5834
1 ARK(ARK) til TND
د.ت1.316484
1 ARK(ARK) til TTD
$3.062748
1 ARK(ARK) til UGX
Sh1,587.0192
1 ARK(ARK) til XAF
Fr252.4392
1 ARK(ARK) til XCD
$1.22148
1 ARK(ARK) til XOF
Fr252.4392
1 ARK(ARK) til XPF
Fr45.6924
1 ARK(ARK) til BWP
P6.025968
1 ARK(ARK) til BZD
$0.909324
1 ARK(ARK) til CVE
$42.426072
1 ARK(ARK) til DJF
Fr80.0748
1 ARK(ARK) til DOP
$28.057848
1 ARK(ARK) til DZD
د.ج58.612944
1 ARK(ARK) til FJD
$1.0179
1 ARK(ARK) til GNF
Fr3,933.618
1 ARK(ARK) til GTQ
Q3.465384
1 ARK(ARK) til GYD
$94.682796
1 ARK(ARK) til ISK
kr54.7404

ARK Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ARK, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ARK nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ARK

Hvor mye er ARK (ARK) verdt i dag?
Live ARK prisen i USD er 0.4524 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ARK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ARK til USD er $ 0.4524. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ARK?
Markedsverdien for ARK er $ 86.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ARK?
Den sirkulerende forsyningen av ARK er 191.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARK ?
ARK oppnådde en ATH-pris på 10.914999961853027 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ARK?
ARK så en ATL-pris på 0.030143199488520622 USD.
Hva er handelsvolumet til ARK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARK er $ 218.29K USD.
Vil ARK gå høyere i år?
ARK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:47:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

