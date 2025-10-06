BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for AriaAI er i dag 0.06087 USD.ARIA markedsverdien er 15,207,355.0052754 USD. Spor sanntids ARIA to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for AriaAI er i dag 0.06087 USD.ARIA markedsverdien er 15,207,355.0052754 USD. Spor sanntids ARIA to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om ARIA

ARIA Prisinformasjon

Hva er ARIA

ARIA teknisk dokument

ARIA Offisiell nettside

ARIA tokenomics

ARIA Prisprognose

ARIA-historikk

ARIA Kjøpeguide

ARIA-til-fiat-valutakonverter

ARIA Spot

ARIA USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AriaAI Logo

AriaAI Pris(ARIA)

1 ARIA til USD livepris:

$0.06065
$0.06065$0.06065
+0.48%1D
USD
AriaAI (ARIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:06:21 (UTC+8)

AriaAI pris i dag

Sanntids AriaAI (ARIA) pris i dag er $ 0.06087, med en 0.48% endring de siste 24 timene. Nåværende ARIA til USD konverteringssats er $ 0.06087 per ARIA.

AriaAI rangerer for tiden som #842 etter markedsverdi på $ 15.21M, med en sirkulerende forsyning på 249.83M ARIA. I løpet av de siste 24 timene ARIA har den blitt handlet mellom $ 0.05828(laveste) og $ 0.06284 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.2461952287601809, mens tidenes laveste notering var $ 0.03247204859891276.

Kortsiktig har ARIA beveget seg +0.34% i løpet av den siste timen og -36.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 79.66K.

AriaAI (ARIA) Markedsinformasjon

No.842

$ 15.21M
$ 15.21M$ 15.21M

$ 79.66K
$ 79.66K$ 79.66K

$ 60.87M
$ 60.87M$ 60.87M

249.83M
249.83M 249.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.98%

BSC

Nåværende markedsverdi på AriaAI er $ 15.21M, med et 24-timers handelsvolum på $ 79.66K. Den sirkulerende forsyningen på ARIA er 249.83M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.87M.

AriaAI prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05828
$ 0.05828$ 0.05828
24 timer lav
$ 0.06284
$ 0.06284$ 0.06284
24 timer høy

$ 0.05828
$ 0.05828$ 0.05828

$ 0.06284
$ 0.06284$ 0.06284

$ 0.2461952287601809
$ 0.2461952287601809$ 0.2461952287601809

$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276$ 0.03247204859891276

+0.34%

+0.48%

-36.13%

-36.13%

AriaAI (ARIA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AriaAI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0002897+0.48%
30 dager$ -0.10582-63.49%
60 dager$ -0.1142-65.24%
90 dager$ +0.02246+58.47%
AriaAI Prisendring i dag

I dag registrerte ARIA en endring på $ +0.0002897 (+0.48%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AriaAI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.10582 (-63.49%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AriaAI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ARIA en endring på $ -0.1142 (-65.24%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AriaAI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02246+58.47% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AriaAI (ARIA)?

Sjekk ut AriaAI Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for AriaAI

AriaAI (ARIA) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ARIA for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
AriaAI (ARIA) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på AriaAI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for AriaAI vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for ARIA prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på AriaAI prisforutsigelser.

Hvordan kjøpe og investere i AriaAI

Klar til å komme i gang med AriaAI? Kjøp av ARIA er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper AriaAI. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte AriaAI (ARIA) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over 249.83M tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil AriaAI umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe AriaAI (ARIA) Guide

Hva kan du gjøre med AriaAI

Å eie AriaAI lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe AriaAI (ARIA) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AriaAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AriaAI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AriaAI

Hvor mye vil 1 AriaAI være verdt i 2030?
Hvis AriaAI skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle AriaAI priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:06:21 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Populære nyheter

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

October 6, 2025

Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

October 5, 2025
Se mer

Utforsk mer om AriaAI

ARIA USDT (futures-handel)

Gå long eller short på ARIA med belåning. Utforsk ARIA USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle AriaAI (ARIA) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se AriaAI sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
ARIA/USDT
$0.06065
$0.06065$0.06065
+0.21%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
DeAgentAI

DeAgentAI

AIA
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$3.3300
$3.3300$3.3300

+6,560.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001353
$0.0001353$0.0001353

-37.39%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$3.3300
$3.3300$3.3300

+6,560.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.0000000003700
$0.0000000003700$0.0000000003700

+270.37%

WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00460
$0.00460$0.00460

+223.94%

Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.058488
$0.058488$0.058488

+131.57%

PowerLink

PowerLink

PLK

$1.0974
$1.0974$1.0974

+79.72%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ARIA-til-USD-kalkulator

Beløp

ARIA
ARIA
USD
USD

1 ARIA = 0.06087 USD