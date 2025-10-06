AriaAI pris i dag

Sanntids AriaAI (ARIA) pris i dag er $ 0.06087, med en 0.48% endring de siste 24 timene. Nåværende ARIA til USD konverteringssats er $ 0.06087 per ARIA.

AriaAI rangerer for tiden som #842 etter markedsverdi på $ 15.21M, med en sirkulerende forsyning på 249.83M ARIA. I løpet av de siste 24 timene ARIA har den blitt handlet mellom $ 0.05828(laveste) og $ 0.06284 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.2461952287601809, mens tidenes laveste notering var $ 0.03247204859891276.

Kortsiktig har ARIA beveget seg +0.34% i løpet av den siste timen og -36.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 79.66K.

AriaAI (ARIA) Markedsinformasjon

Rangering No.842 Markedsverdi $ 15.21M$ 15.21M $ 15.21M Volum (24 timer) $ 79.66K$ 79.66K $ 79.66K Fullt utvannet markedsverdi $ 60.87M$ 60.87M $ 60.87M Opplagsforsyning 249.83M 249.83M 249.83M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 24.98% Offentlig blokkjede BSC

