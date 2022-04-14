APE and PEPE (APEPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i APE and PEPE (APEPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

APE and PEPE (APEPE) Informasjon A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting. Offisiell nettside: https://apepe.lol/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a

APE and PEPE (APEPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for APE and PEPE (APEPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.47M Total forsyning: $ 210.00T Sirkulerende forsyning: $ 38.96T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 196.56M All-time high: $ 0.00001 All-Time Low: $ 0.000000630152321878 Nåværende pris: $ 0.000000936

APE and PEPE (APEPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak APE and PEPE (APEPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APEPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APEPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APEPEs tokenomics, kan du utforske APEPE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe APEPE Interessert i å legge til APE and PEPE (APEPE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe APEPE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

APE and PEPE (APEPE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til APEPE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

APEPE prisforutsigelse Vil du vite hvor APEPE kan være på vei? Vår APEPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

