Prompt (PROMPT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Prompt (PROMPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Prompt (PROMPT) Informasjon

Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks.

Offisiell nettside:
https://www.wayfinder.ai/
Teknisk dokument:
https://paper.wayfinder.ai/wayfinder_paper_v1.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544

Prompt (PROMPT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Prompt (PROMPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 54.84M
$ 54.84M$ 54.84M
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 350.19M
$ 350.19M
$ 350.19M$ 350.19M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 156.60M
$ 156.60M
$ 156.60M$ 156.60M
All-time high:
$ 0.6266
$ 0.6266$ 0.6266
All-Time Low:
$ 0.10718787546655689
$ 0.10718787546655689$ 0.10718787546655689
Nåværende pris:
$ 0.1566
$ 0.1566$ 0.1566

Prompt (PROMPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Prompt (PROMPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PROMPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PROMPT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PROMPTs tokenomics, kan du utforske PROMPT tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.