Dagens Apollo Name Service livepris er 0.002639 USD. Spor prisoppdateringer for ANS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Apollo Name Service Logo

Apollo Name Service Pris(ANS)

1 ANS til USD livepris:

-0.71%1D
USD
Apollo Name Service (ANS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:57:07 (UTC+8)

Apollo Name Service (ANS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+1.50%

-0.71%

-6.75%

-6.75%

Apollo Name Service (ANS) sanntidsprisen er $ 0.002639. I løpet av de siste 24 timene har ANS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002597 og et toppnivå på $ 0.002658, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANS er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANS endret seg med +1.50% i løpet av den siste timen, -0.71% over 24 timer og -6.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Apollo Name Service (ANS) Markedsinformasjon

BASE

Nåværende markedsverdi på Apollo Name Service er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.36K. Den sirkulerende forsyningen på ANS er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.64M.

Apollo Name Service (ANS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Apollo Name Service for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001887-0.71%
30 dager$ -0.000306-10.40%
60 dager$ -0.000755-22.25%
90 dager$ -0.001989-42.98%
Apollo Name Service Prisendring i dag

I dag registrerte ANS en endring på $ -0.00001887 (-0.71%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Apollo Name Service 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000306 (-10.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Apollo Name Service 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ANS en endring på $ -0.000755 (-22.25%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Apollo Name Service 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001989-42.98% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Apollo Name Service (ANS)?

Sjekk ut Apollo Name Service Prishistorikk-siden nå.

Hva er Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Apollo Name Service er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Apollo Name Service investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ANS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Apollo Name Service på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Apollo Name Service kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Apollo Name Service Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Apollo Name Service (ANS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Apollo Name Service (ANS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Apollo Name Service.

Sjekk Apollo Name Serviceprisprognosen nå!

Apollo Name Service (ANS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Apollo Name Service (ANS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Apollo Name Service (ANS)

Leter du etter hvordan du kjøperApollo Name Service? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Apollo Name Service på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ANS til lokale valutaer

Apollo Name Service Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Apollo Name Service, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Apollo Name Service nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Apollo Name Service

Hvor mye er Apollo Name Service (ANS) verdt i dag?
Live ANS prisen i USD er 0.002639 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANS til USD er $ 0.002639. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Apollo Name Service?
Markedsverdien for ANS er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANS?
Den sirkulerende forsyningen av ANS er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANS ?
ANS oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANS?
ANS så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til ANS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANS er $ 53.36K USD.
Vil ANS gå høyere i år?
ANS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:57:07 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

