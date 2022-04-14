Apollo Name Service (ANS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Apollo Name Service (ANS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Apollo Name Service (ANS) Informasjon Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero. Offisiell nettside: https://star.co/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb Kjøp ANS nå!

Apollo Name Service (ANS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Apollo Name Service (ANS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M All-time high: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.002654 $ 0.002654 $ 0.002654 Lær mer om Apollo Name Service (ANS) pris

Apollo Name Service (ANS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Apollo Name Service (ANS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANSs tokenomics, kan du utforske ANS tokenets livepris!

