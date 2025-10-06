AMD pris i dag

Sanntids AMD (AMDON) pris i dag er $ 202.95, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende AMDON til USD konverteringssats er $ 202.95 per AMDON.

AMD rangerer for tiden som #1814 etter markedsverdi på $ 1.62M, med en sirkulerende forsyning på 8.00K AMDON. I løpet av de siste 24 timene AMDON har den blitt handlet mellom $ 202.79(laveste) og $ 205.7 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 549.3904061872133, mens tidenes laveste notering var $ 149.93556428664579.

Kortsiktig har AMDON beveget seg -1.20% i løpet av den siste timen og -19.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.02K.

AMD (AMDON) Markedsinformasjon

Rangering No.1814 Markedsverdi $ 1.62M Volum (24 timer) $ 55.02K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.62M Opplagsforsyning 8.00K Total forsyning 8,001.93763209 Offentlig blokkjede ETH

