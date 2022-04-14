Stella (ALPHA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stella (ALPHA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stella (ALPHA) Informasjon Offisiell nettside: https://stellaxyz.io/ Teknisk dokument: https://docs.stellaxyz.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975 Kjøp ALPHA nå!

Stella (ALPHA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stella (ALPHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.29M $ 17.29M $ 17.29M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 948.00M $ 948.00M $ 948.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.24M $ 18.24M $ 18.24M All-time high: $ 0.30303 $ 0.30303 $ 0.30303 All-Time Low: $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 Nåværende pris: $ 0.01824 $ 0.01824 $ 0.01824 Lær mer om Stella (ALPHA) pris

Stella (ALPHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stella (ALPHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALPHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALPHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALPHAs tokenomics, kan du utforske ALPHA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ALPHA Interessert i å legge til Stella (ALPHA) i porteføljen din?

Stella (ALPHA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALPHA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

ALPHA prisforutsigelse Vil du vite hvor ALPHA kan være på vei?

