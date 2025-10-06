ALKIMI pris i dag

Sanntids ALKIMI (ALKIMI) pris i dag er $ 0.02497, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende ALKIMI til USD konverteringssats er $ 0.02497 per ALKIMI.

ALKIMI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ALKIMI. I løpet av de siste 24 timene ALKIMI har den blitt handlet mellom $ 0.02422(laveste) og $ 0.02519 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ALKIMI beveget seg +0.36% i løpet av den siste timen og -3.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 9.62K.

ALKIMI (ALKIMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SUI

