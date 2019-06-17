Hva er Algorand (ALGO)

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

Algorand er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Algorand investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ALGO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Algorand på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Algorand kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Algorand Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Algorand (ALGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Algorand (ALGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Algorand.

Sjekk Algorandprisprognosen nå!

Algorand (ALGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Algorand (ALGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALGO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Algorand (ALGO)

Leter du etter hvordan du kjøperAlgorand? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Algorand på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ALGO til lokale valutaer

Prøv konverting

Algorand Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Algorand, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Algorand Hvor mye er Algorand (ALGO) verdt i dag? Live ALGO prisen i USD er 0.2381 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ALGO-til-USD-pris? $ 0.2381 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ALGO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Algorand? Markedsverdien for ALGO er $ 2.09B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ALGO? Den sirkulerende forsyningen av ALGO er 8.78B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALGO ? ALGO oppnådde en ATH-pris på 3.28017860614 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ALGO? ALGO så en ATL-pris på 0.08761089660746404 USD . Hva er handelsvolumet til ALGO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALGO er $ 2.12M USD . Vil ALGO gå høyere i år? ALGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALGO prisprognosen for en mer grundig analyse.

Algorand (ALGO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?