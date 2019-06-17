Dagens Algorand livepris er 0.2381 USD. Spor prisoppdateringer for ALGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Algorand livepris er 0.2381 USD. Spor prisoppdateringer for ALGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Algorand Logo

Algorand Pris(ALGO)

1 ALGO til USD livepris:

$0.2381
$0.2381$0.2381
-4.26%1D
USD
Algorand (ALGO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:49:01 (UTC+8)

Algorand (ALGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2378
$ 0.2378$ 0.2378
24 timer lav
$ 0.2507
$ 0.2507$ 0.2507
24 timer høy

$ 0.2378
$ 0.2378$ 0.2378

$ 0.2507
$ 0.2507$ 0.2507

$ 3.28017860614
$ 3.28017860614$ 3.28017860614

$ 0.08761089660746404
$ 0.08761089660746404$ 0.08761089660746404

-1.25%

-4.26%

-2.66%

-2.66%

Algorand (ALGO) sanntidsprisen er $ 0.2381. I løpet av de siste 24 timene har ALGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2378 og et toppnivå på $ 0.2507, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALGO er $ 3.28017860614, mens den rekordlave prisen er $ 0.08761089660746404.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALGO endret seg med -1.25% i løpet av den siste timen, -4.26% over 24 timer og -2.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Algorand (ALGO) Markedsinformasjon

No.54

$ 2.09B
$ 2.09B$ 2.09B

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

$ 2.38B
$ 2.38B$ 2.38B

8.78B
8.78B 8.78B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

87.76%

0.05%

2019-06-17 00:00:00

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

ALGO

Nåværende markedsverdi på Algorand er $ 2.09B, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.12M. Den sirkulerende forsyningen på ALGO er 8.78B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.38B.

Algorand (ALGO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Algorand for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.010594-4.26%
30 dager$ -0.0054-2.22%
60 dager$ -0.065-21.45%
90 dager$ +0.0716+43.00%
Algorand Prisendring i dag

I dag registrerte ALGO en endring på $ -0.010594 (-4.26%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Algorand 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0054 (-2.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Algorand 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ALGO en endring på $ -0.065 (-21.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Algorand 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0716+43.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Algorand (ALGO)?

Sjekk ut Algorand Prishistorikk-siden nå.

Hva er Algorand (ALGO)

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

Algorand er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Algorand investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ALGO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Algorand på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Algorand kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Algorand Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Algorand (ALGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Algorand (ALGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Algorand.

Sjekk Algorandprisprognosen nå!

Algorand (ALGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Algorand (ALGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALGO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Algorand (ALGO)

Leter du etter hvordan du kjøperAlgorand? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Algorand på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ALGO til lokale valutaer

1 Algorand(ALGO) til VND
6,265.6015
1 Algorand(ALGO) til AUD
A$0.359531
1 Algorand(ALGO) til GBP
0.176194
1 Algorand(ALGO) til EUR
0.202385
1 Algorand(ALGO) til USD
$0.2381
1 Algorand(ALGO) til MYR
RM1.00002
1 Algorand(ALGO) til TRY
9.850197
1 Algorand(ALGO) til JPY
¥35.0007
1 Algorand(ALGO) til ARS
ARS$351.178452
1 Algorand(ALGO) til RUB
19.80992
1 Algorand(ALGO) til INR
20.97661
1 Algorand(ALGO) til IDR
Rp3,968.331746
1 Algorand(ALGO) til KRW
332.539984
1 Algorand(ALGO) til PHP
13.585986
1 Algorand(ALGO) til EGP
￡E.11.466896
1 Algorand(ALGO) til BRL
R$1.266692
1 Algorand(ALGO) til CAD
C$0.326197
1 Algorand(ALGO) til BDT
28.986294
1 Algorand(ALGO) til NGN
355.902356
1 Algorand(ALGO) til COP
$926.459005
1 Algorand(ALGO) til ZAR
R.4.131035
1 Algorand(ALGO) til UAH
9.838292
1 Algorand(ALGO) til TZS
T.Sh.589.354644
1 Algorand(ALGO) til VES
Bs38.8103
1 Algorand(ALGO) til CLP
$227.3855
1 Algorand(ALGO) til PKR
Rs67.582304
1 Algorand(ALGO) til KZT
128.909721
1 Algorand(ALGO) til THB
฿7.581104
1 Algorand(ALGO) til TWD
NT$7.193001
1 Algorand(ALGO) til AED
د.إ0.873827
1 Algorand(ALGO) til CHF
Fr0.188099
1 Algorand(ALGO) til HKD
HK$1.850037
1 Algorand(ALGO) til AMD
֏91.12087
1 Algorand(ALGO) til MAD
.د.م2.147662
1 Algorand(ALGO) til MXN
$4.373897
1 Algorand(ALGO) til SAR
ريال0.892875
1 Algorand(ALGO) til ETB
Br34.184017
1 Algorand(ALGO) til KES
KSh30.757758
1 Algorand(ALGO) til JOD
د.أ0.1688129
1 Algorand(ALGO) til PLN
0.861922
1 Algorand(ALGO) til RON
лв1.026211
1 Algorand(ALGO) til SEK
kr2.235759
1 Algorand(ALGO) til BGN
лв0.395246
1 Algorand(ALGO) til HUF
Ft79.0492
1 Algorand(ALGO) til CZK
4.914384
1 Algorand(ALGO) til KWD
د.ك0.0726205
1 Algorand(ALGO) til ILS
0.792873
1 Algorand(ALGO) til BOB
Bs1.645271
1 Algorand(ALGO) til AZN
0.40477
1 Algorand(ALGO) til TJS
SM2.228616
1 Algorand(ALGO) til GEL
0.64287
1 Algorand(ALGO) til AOA
Kz217.044817
1 Algorand(ALGO) til BHD
.د.ب0.0897637
1 Algorand(ALGO) til BMD
$0.2381
1 Algorand(ALGO) til DKK
kr1.509554
1 Algorand(ALGO) til HNL
L6.240601
1 Algorand(ALGO) til MUR
10.795454
1 Algorand(ALGO) til NAD
$4.131035
1 Algorand(ALGO) til NOK
kr2.364333
1 Algorand(ALGO) til NZD
$0.40477
1 Algorand(ALGO) til PAB
B/.0.2381
1 Algorand(ALGO) til PGK
K0.995258
1 Algorand(ALGO) til QAR
ر.ق0.864303
1 Algorand(ALGO) til RSD
дин.23.707617
1 Algorand(ALGO) til UZS
soʻm2,939.504027
1 Algorand(ALGO) til ALL
L19.633726
1 Algorand(ALGO) til ANG
ƒ0.426199
1 Algorand(ALGO) til AWG
ƒ0.42858
1 Algorand(ALGO) til BBD
$0.4762
1 Algorand(ALGO) til BAM
KM0.395246
1 Algorand(ALGO) til BIF
Fr710.7285
1 Algorand(ALGO) til BND
$0.304768
1 Algorand(ALGO) til BSD
$0.2381
1 Algorand(ALGO) til JMD
$38.193621
1 Algorand(ALGO) til KHR
956.223886
1 Algorand(ALGO) til KMF
Fr99.5258
1 Algorand(ALGO) til LAK
5,176.086853
1 Algorand(ALGO) til LKR
Rs72.020488
1 Algorand(ALGO) til MDL
L3.92865
1 Algorand(ALGO) til MGA
Ar1,053.537737
1 Algorand(ALGO) til MOP
P1.907181
1 Algorand(ALGO) til MVR
3.64293
1 Algorand(ALGO) til MWK
MK413.367791
1 Algorand(ALGO) til MZN
MT15.21459
1 Algorand(ALGO) til NPR
Rs33.553052
1 Algorand(ALGO) til PYG
1,700.5102
1 Algorand(ALGO) til RWF
Fr345.0069
1 Algorand(ALGO) til SBD
$1.95242
1 Algorand(ALGO) til SCR
3.623882
1 Algorand(ALGO) til SRD
$9.069229
1 Algorand(ALGO) til SVC
$2.083375
1 Algorand(ALGO) til SZL
L4.131035
1 Algorand(ALGO) til TMT
m0.83335
1 Algorand(ALGO) til TND
د.ت0.692871
1 Algorand(ALGO) til TTD
$1.611937
1 Algorand(ALGO) til UGX
Sh835.2548
1 Algorand(ALGO) til XAF
Fr132.6217
1 Algorand(ALGO) til XCD
$0.64287
1 Algorand(ALGO) til XOF
Fr132.6217
1 Algorand(ALGO) til XPF
Fr24.0481
1 Algorand(ALGO) til BWP
P3.171492
1 Algorand(ALGO) til BZD
$0.478581
1 Algorand(ALGO) til CVE
$22.329018
1 Algorand(ALGO) til DJF
Fr42.3818
1 Algorand(ALGO) til DOP
$14.766962
1 Algorand(ALGO) til DZD
د.ج30.83395
1 Algorand(ALGO) til FJD
$0.535725
1 Algorand(ALGO) til GNF
Fr2,070.2795
1 Algorand(ALGO) til GTQ
Q1.823846
1 Algorand(ALGO) til GYD
$49.831949
1 Algorand(ALGO) til ISK
kr28.8101

Algorand Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Algorand, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Algorand nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Algorand

Hvor mye er Algorand (ALGO) verdt i dag?
Live ALGO prisen i USD er 0.2381 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALGO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALGO til USD er $ 0.2381. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Algorand?
Markedsverdien for ALGO er $ 2.09B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALGO?
Den sirkulerende forsyningen av ALGO er 8.78B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALGO ?
ALGO oppnådde en ATH-pris på 3.28017860614 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALGO?
ALGO så en ATL-pris på 0.08761089660746404 USD.
Hva er handelsvolumet til ALGO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALGO er $ 2.12M USD.
Vil ALGO gå høyere i år?
ALGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALGO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:49:01 (UTC+8)

Algorand (ALGO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ALGO-til-USD-kalkulator

Beløp

ALGO
ALGO
USD
USD

1 ALGO = 0.2381 USD

Handle ALGO

ALGOUSDC
$0.23791
$0.23791$0.23791
-4.38%
ALGOUSDT
$0.2381
$0.2381$0.2381
-4.22%

