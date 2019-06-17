ALGO

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

ALGO

No.58

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0004%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.60%

Opplagsforsyning8,786,917,803.018309

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.8786%

2019-06-17 00:00:00

0.05 USDT

3.28017860614,2019-06-21

0.08761089660746404,2023-09-11

ALGO

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...