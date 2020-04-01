Alephim (ALEPH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Alephim (ALEPH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Alephim (ALEPH) Informasjon Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis Offisiell nettside: https://aleph.cloud Teknisk dokument: https://docs.aleph.im/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3UCMiSnkcnkPE1pgQ5ggPCBv6dXgVUy16TmMUe1WpG9x Kjøp ALEPH nå!

Alephim (ALEPH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alephim (ALEPH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.50M Total forsyning: $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 247.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.43M All-time high: $ 0.8649 All-Time Low: $ 0.02469909 Nåværende pris: $ 0.07485 Lær mer om Alephim (ALEPH) pris

Alephim (ALEPH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alephim (ALEPH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALEPH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALEPH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALEPHs tokenomics, kan du utforske ALEPH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ALEPH Interessert i å legge til Alephim (ALEPH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ALEPH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ALEPH på MEXC nå!

Alephim (ALEPH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALEPH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ALEPH nå!

ALEPH prisforutsigelse Vil du vite hvor ALEPH kan være på vei? Vår ALEPH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALEPH tokenets prisforutsigelse nå!

