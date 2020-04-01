Dagens Alephim livepris er 0.07738 USD. Spor prisoppdateringer for ALEPH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALEPH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Alephim livepris er 0.07738 USD. Spor prisoppdateringer for ALEPH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALEPH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Alephim Pris(ALEPH)

$0.07738
-3.75%1D
Alephim (ALEPH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:48:53 (UTC+8)

Alephim (ALEPH) Prisinformasjon (USD)

$ 0.07688
$ 0.08103
$ 0.07688
$ 0.08103
$ 0.8692133803115093
$ 0.02469909
+0.16%

-3.75%

+2.57%

+2.57%

Alephim (ALEPH) sanntidsprisen er $ 0.07738. I løpet av de siste 24 timene har ALEPH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07688 og et toppnivå på $ 0.08103, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALEPH er $ 0.8692133803115093, mens den rekordlave prisen er $ 0.02469909.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALEPH endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -3.75% over 24 timer og +2.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alephim (ALEPH) Markedsinformasjon

No.940

$ 19.13M
$ 57.52K
$ 38.69M
247.22M
500,000,000
500,000,000
49.44%

2020-04-01 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Alephim er $ 19.13M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.52K. Den sirkulerende forsyningen på ALEPH er 247.22M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.69M.

Alephim (ALEPH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Alephim for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0030148-3.75%
30 dager$ +0.00398+5.42%
60 dager$ -0.01284-14.24%
90 dager$ +0.02436+45.94%
Alephim Prisendring i dag

I dag registrerte ALEPH en endring på $ -0.0030148 (-3.75%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Alephim 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00398 (+5.42%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Alephim 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ALEPH en endring på $ -0.01284 (-14.24%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Alephim 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02436+45.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Alephim (ALEPH)?

Sjekk ut Alephim Prishistorikk-siden nå.

Hva er Alephim (ALEPH)

Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

Alephim er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Alephim investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ALEPH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Alephim på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Alephim kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Alephim Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Alephim (ALEPH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Alephim (ALEPH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Alephim.

Sjekk Alephimprisprognosen nå!

Alephim (ALEPH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Alephim (ALEPH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALEPH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Alephim (ALEPH)

Leter du etter hvordan du kjøperAlephim? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Alephim på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Alephim Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Alephim, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Alephim nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Alephim

Hvor mye er Alephim (ALEPH) verdt i dag?
Live ALEPH prisen i USD er 0.07738 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALEPH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALEPH til USD er $ 0.07738. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Alephim?
Markedsverdien for ALEPH er $ 19.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALEPH?
Den sirkulerende forsyningen av ALEPH er 247.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALEPH ?
ALEPH oppnådde en ATH-pris på 0.8692133803115093 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALEPH?
ALEPH så en ATL-pris på 0.02469909 USD.
Hva er handelsvolumet til ALEPH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALEPH er $ 57.52K USD.
Vil ALEPH gå høyere i år?
ALEPH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALEPH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:48:53 (UTC+8)

Alephim (ALEPH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

