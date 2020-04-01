Hva er Alephim (ALEPH)

Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

Alephim er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Alephim investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ALEPH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Alephim på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Alephim kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Alephim Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Alephim (ALEPH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Alephim (ALEPH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Alephim.

Sjekk Alephimprisprognosen nå!

Alephim (ALEPH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Alephim (ALEPH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALEPH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Alephim (ALEPH)

Leter du etter hvordan du kjøperAlephim? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Alephim på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ALEPH til lokale valutaer

Prøv konverting

Alephim Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Alephim, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Alephim Hvor mye er Alephim (ALEPH) verdt i dag? Live ALEPH prisen i USD er 0.07738 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ALEPH-til-USD-pris? $ 0.07738 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ALEPH til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Alephim? Markedsverdien for ALEPH er $ 19.13M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ALEPH? Den sirkulerende forsyningen av ALEPH er 247.22M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALEPH ? ALEPH oppnådde en ATH-pris på 0.8692133803115093 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ALEPH? ALEPH så en ATL-pris på 0.02469909 USD . Hva er handelsvolumet til ALEPH? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALEPH er $ 57.52K USD . Vil ALEPH gå høyere i år? ALEPH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALEPH prisprognosen for en mer grundig analyse.

Alephim (ALEPH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?