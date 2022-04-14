AIDOGE (AIDOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AIDOGE (AIDOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AIDOGE (AIDOGE) Informasjon AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story. Offisiell nettside: https://arbdoge.ai/ Teknisk dokument: https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b Kjøp AIDOGE nå!

AIDOGE (AIDOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AIDOGE (AIDOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.85M Total forsyning: $ 191,609.76T Sirkulerende forsyning: $ 174,455.90T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.50M All-time high: $ 0.00000000115 All-Time Low: $ 0.000000000001867404 Nåværende pris: $ 0.00000000009657

AIDOGE (AIDOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AIDOGE (AIDOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIDOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIDOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIDOGEs tokenomics, kan du utforske AIDOGE tokenets livepris!

