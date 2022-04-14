AI COMPANIONS (AIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AI COMPANIONS (AIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AI COMPANIONS (AIC) Informasjon AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi. Offisiell nettside: https://aivcompanions.com/ Teknisk dokument: https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143 Kjøp AIC nå!

AI COMPANIONS (AIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AI COMPANIONS (AIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 101.91M $ 101.91M $ 101.91M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 135.88M $ 135.88M $ 135.88M All-time high: $ 0.569 $ 0.569 $ 0.569 All-Time Low: $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 Nåværende pris: $ 0.135882 $ 0.135882 $ 0.135882 Lær mer om AI COMPANIONS (AIC) pris

AI COMPANIONS (AIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AI COMPANIONS (AIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AICs tokenomics, kan du utforske AIC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AIC Interessert i å legge til AI COMPANIONS (AIC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AIC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

AI COMPANIONS (AIC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AIC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AIC nå!

AIC prisforutsigelse Vil du vite hvor AIC kan være på vei? Vår AIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIC tokenets prisforutsigelse nå!

