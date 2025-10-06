Cherry AI pris i dag

Sanntids Cherry AI (AIBOT) pris i dag er $ 0.0004059, med en 4.35% endring de siste 24 timene. Nåværende AIBOT til USD konverteringssats er $ 0.0004059 per AIBOT.

Cherry AI rangerer for tiden som #2247 etter markedsverdi på $ 89.91K, med en sirkulerende forsyning på 221.50M AIBOT. I løpet av de siste 24 timene AIBOT har den blitt handlet mellom $ 0.00036(laveste) og $ 0.0004337 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.07284724455622164, mens tidenes laveste notering var $ 0.000411866971086772.

Kortsiktig har AIBOT beveget seg -0.91% i løpet av den siste timen og -31.99% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.26K.

Cherry AI (AIBOT) Markedsinformasjon

Rangering No.2247 Markedsverdi $ 89.91K$ 89.91K $ 89.91K Volum (24 timer) $ 57.26K$ 57.26K $ 57.26K Fullt utvannet markedsverdi $ 405.90K$ 405.90K $ 405.90K Opplagsforsyning 221.50M 221.50M 221.50M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 22.15% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Cherry AI er $ 89.91K, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.26K. Den sirkulerende forsyningen på AIBOT er 221.50M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 405.90K.