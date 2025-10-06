AI3 pris i dag

Sanntids AI3 (AI3) pris i dag er $ 0.02884, med en 6.45% endring de siste 24 timene. Nåværende AI3 til USD konverteringssats er $ 0.02884 per AI3.

AI3 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- AI3. I løpet av de siste 24 timene AI3 har den blitt handlet mellom $ 0.02654(laveste) og $ 0.03168 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har AI3 beveget seg +4.37% i løpet av den siste timen og -13.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 28.83K.

AI3 (AI3) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 28.83K$ 28.83K $ 28.83K Fullt utvannet markedsverdi $ 28.84M$ 28.84M $ 28.84M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede AI3

