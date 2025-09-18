Dagens Agro Global Token V2 livepris er 0.0002173 USD. Spor prisoppdateringer for AGRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Agro Global Token V2 livepris er 0.0002173 USD. Spor prisoppdateringer for AGRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AGRO

AGRO Prisinformasjon

AGRO teknisk dokument

AGRO Offisiell nettside

AGRO tokenomics

AGRO Prisprognose

AGRO-historikk

AGRO Kjøpeguide

AGRO-til-fiat-valutakonverter

AGRO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Agro Global Token V2 Logo

Agro Global Token V2 Pris(AGRO)

1 AGRO til USD livepris:

$0.0002172
$0.0002172$0.0002172
-7.61%1D
USD
Agro Global Token V2 (AGRO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:53:58 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0002126
$ 0.0002126$ 0.0002126
24 timer lav
$ 0.0002433
$ 0.0002433$ 0.0002433
24 timer høy

$ 0.0002126
$ 0.0002126$ 0.0002126

$ 0.0002433
$ 0.0002433$ 0.0002433

$ 0.001761875640261186
$ 0.001761875640261186$ 0.001761875640261186

$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035$ 0.000118143063261035

-2.47%

-7.61%

+60.36%

+60.36%

Agro Global Token V2 (AGRO) sanntidsprisen er $ 0.0002173. I løpet av de siste 24 timene har AGRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002126 og et toppnivå på $ 0.0002433, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGRO er $ 0.001761875640261186, mens den rekordlave prisen er $ 0.000118143063261035.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGRO endret seg med -2.47% i løpet av den siste timen, -7.61% over 24 timer og +60.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agro Global Token V2 (AGRO) Markedsinformasjon

No.6887

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 166.33K
$ 166.33K$ 166.33K

$ 20.64M
$ 20.64M$ 20.64M

0.00
0.00 0.00

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Agro Global Token V2 er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 166.33K. Den sirkulerende forsyningen på AGRO er 0.00, med en total tilgang på 95000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.64M.

Agro Global Token V2 (AGRO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Agro Global Token V2 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001789-7.61%
30 dager$ -0.0000226-9.43%
60 dager$ -0.0000318-12.77%
90 dager$ -0.0000233-9.69%
Agro Global Token V2 Prisendring i dag

I dag registrerte AGRO en endring på $ -0.00001789 (-7.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Agro Global Token V2 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000226 (-9.43%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Agro Global Token V2 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AGRO en endring på $ -0.0000318 (-12.77%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Agro Global Token V2 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000233-9.69% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Agro Global Token V2 (AGRO)?

Sjekk ut Agro Global Token V2 Prishistorikk-siden nå.

Hva er Agro Global Token V2 (AGRO)

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Agro Global Token V2 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Agro Global Token V2 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AGRO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Agro Global Token V2 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Agro Global Token V2 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Agro Global Token V2 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Agro Global Token V2 (AGRO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Agro Global Token V2 (AGRO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Agro Global Token V2.

Sjekk Agro Global Token V2prisprognosen nå!

Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Agro Global Token V2 (AGRO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AGRO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Agro Global Token V2 (AGRO)

Leter du etter hvordan du kjøperAgro Global Token V2? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Agro Global Token V2 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AGRO til lokale valutaer

1 Agro Global Token V2(AGRO) til VND
5.7182495
1 Agro Global Token V2(AGRO) til AUD
A$0.000328123
1 Agro Global Token V2(AGRO) til GBP
0.000160802
1 Agro Global Token V2(AGRO) til EUR
0.000184705
1 Agro Global Token V2(AGRO) til USD
$0.0002173
1 Agro Global Token V2(AGRO) til MYR
RM0.00091266
1 Agro Global Token V2(AGRO) til TRY
0.008989701
1 Agro Global Token V2(AGRO) til JPY
¥0.0319431
1 Agro Global Token V2(AGRO) til ARS
ARS$0.320500116
1 Agro Global Token V2(AGRO) til RUB
0.018077187
1 Agro Global Token V2(AGRO) til INR
0.019141957
1 Agro Global Token V2(AGRO) til IDR
Rp3.621665218
1 Agro Global Token V2(AGRO) til KRW
0.30391578
1 Agro Global Token V2(AGRO) til PHP
0.012401311
1 Agro Global Token V2(AGRO) til EGP
￡E.0.010465168
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BRL
R$0.001156036
1 Agro Global Token V2(AGRO) til CAD
C$0.000297701
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BDT
0.026454102
1 Agro Global Token V2(AGRO) til NGN
0.324811348
1 Agro Global Token V2(AGRO) til COP
$0.848828125
1 Agro Global Token V2(AGRO) til ZAR
R.0.003767982
1 Agro Global Token V2(AGRO) til UAH
0.008978836
1 Agro Global Token V2(AGRO) til TZS
T.Sh.0.537869652
1 Agro Global Token V2(AGRO) til VES
Bs0.0354199
1 Agro Global Token V2(AGRO) til CLP
$0.2075215
1 Agro Global Token V2(AGRO) til PKR
Rs0.061678432
1 Agro Global Token V2(AGRO) til KZT
0.117648393
1 Agro Global Token V2(AGRO) til THB
฿0.006923178
1 Agro Global Token V2(AGRO) til TWD
NT$0.006568979
1 Agro Global Token V2(AGRO) til AED
د.إ0.000797491
1 Agro Global Token V2(AGRO) til CHF
Fr0.000171667
1 Agro Global Token V2(AGRO) til HKD
HK$0.001688421
1 Agro Global Token V2(AGRO) til AMD
֏0.08316071
1 Agro Global Token V2(AGRO) til MAD
.د.م0.001960046
1 Agro Global Token V2(AGRO) til MXN
$0.003991801
1 Agro Global Token V2(AGRO) til SAR
ريال0.000814875
1 Agro Global Token V2(AGRO) til ETB
Br0.031197761
1 Agro Global Token V2(AGRO) til KES
KSh0.028070814
1 Agro Global Token V2(AGRO) til JOD
د.أ0.0001540657
1 Agro Global Token V2(AGRO) til PLN
0.000788799
1 Agro Global Token V2(AGRO) til RON
лв0.000938736
1 Agro Global Token V2(AGRO) til SEK
kr0.002044793
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BGN
лв0.000360718
1 Agro Global Token V2(AGRO) til HUF
Ft0.072334824
1 Agro Global Token V2(AGRO) til CZK
0.004495937
1 Agro Global Token V2(AGRO) til KWD
د.ك0.0000662765
1 Agro Global Token V2(AGRO) til ILS
0.000723609
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BOB
Bs0.001501543
1 Agro Global Token V2(AGRO) til AZN
0.00036941
1 Agro Global Token V2(AGRO) til TJS
SM0.002033928
1 Agro Global Token V2(AGRO) til GEL
0.00058671
1 Agro Global Token V2(AGRO) til AOA
Kz0.198084161
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BHD
.د.ب0.0000819221
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BMD
$0.0002173
1 Agro Global Token V2(AGRO) til DKK
kr0.001379855
1 Agro Global Token V2(AGRO) til HNL
L0.005695433
1 Agro Global Token V2(AGRO) til MUR
0.009852382
1 Agro Global Token V2(AGRO) til NAD
$0.003770155
1 Agro Global Token V2(AGRO) til NOK
kr0.002162135
1 Agro Global Token V2(AGRO) til NZD
$0.00036941
1 Agro Global Token V2(AGRO) til PAB
B/.0.0002173
1 Agro Global Token V2(AGRO) til PGK
K0.000908314
1 Agro Global Token V2(AGRO) til QAR
ر.ق0.000788799
1 Agro Global Token V2(AGRO) til RSD
дин.0.021677848
1 Agro Global Token V2(AGRO) til UZS
soʻm2.682714091
1 Agro Global Token V2(AGRO) til ALL
L0.017918558
1 Agro Global Token V2(AGRO) til ANG
ƒ0.000388967
1 Agro Global Token V2(AGRO) til AWG
ƒ0.00039114
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BBD
$0.0004346
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BAM
KM0.000360718
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BIF
Fr0.6486405
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BND
$0.000278144
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BSD
$0.0002173
1 Agro Global Token V2(AGRO) til JMD
$0.034857093
1 Agro Global Token V2(AGRO) til KHR
0.872689838
1 Agro Global Token V2(AGRO) til KMF
Fr0.0908314
1 Agro Global Token V2(AGRO) til LAK
4.723912949
1 Agro Global Token V2(AGRO) til LKR
Rs0.065728904
1 Agro Global Token V2(AGRO) til MDL
L0.00358545
1 Agro Global Token V2(AGRO) til MGA
Ar0.961502521
1 Agro Global Token V2(AGRO) til MOP
P0.001740573
1 Agro Global Token V2(AGRO) til MVR
0.00332469
1 Agro Global Token V2(AGRO) til MWK
MK0.377256703
1 Agro Global Token V2(AGRO) til MZN
MT0.01388547
1 Agro Global Token V2(AGRO) til NPR
Rs0.030621916
1 Agro Global Token V2(AGRO) til PYG
1.5519566
1 Agro Global Token V2(AGRO) til RWF
Fr0.3148677
1 Agro Global Token V2(AGRO) til SBD
$0.00178186
1 Agro Global Token V2(AGRO) til SCR
0.003307306
1 Agro Global Token V2(AGRO) til SRD
$0.008276957
1 Agro Global Token V2(AGRO) til SVC
$0.001901375
1 Agro Global Token V2(AGRO) til SZL
L0.003770155
1 Agro Global Token V2(AGRO) til TMT
m0.00076055
1 Agro Global Token V2(AGRO) til TND
د.ت0.000632343
1 Agro Global Token V2(AGRO) til TTD
$0.001471121
1 Agro Global Token V2(AGRO) til UGX
Sh0.7622884
1 Agro Global Token V2(AGRO) til XAF
Fr0.1212534
1 Agro Global Token V2(AGRO) til XCD
$0.00058671
1 Agro Global Token V2(AGRO) til XOF
Fr0.1212534
1 Agro Global Token V2(AGRO) til XPF
Fr0.0219473
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BWP
P0.002894436
1 Agro Global Token V2(AGRO) til BZD
$0.000436773
1 Agro Global Token V2(AGRO) til CVE
$0.020378394
1 Agro Global Token V2(AGRO) til DJF
Fr0.0386794
1 Agro Global Token V2(AGRO) til DOP
$0.013476946
1 Agro Global Token V2(AGRO) til DZD
د.ج0.028153388
1 Agro Global Token V2(AGRO) til FJD
$0.000488925
1 Agro Global Token V2(AGRO) til GNF
Fr1.8894235
1 Agro Global Token V2(AGRO) til GTQ
Q0.001664518
1 Agro Global Token V2(AGRO) til GYD
$0.045478717
1 Agro Global Token V2(AGRO) til ISK
kr0.0262933

Agro Global Token V2 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Agro Global Token V2, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Agro Global Token V2 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Agro Global Token V2

Hvor mye er Agro Global Token V2 (AGRO) verdt i dag?
Live AGRO prisen i USD er 0.0002173 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AGRO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AGRO til USD er $ 0.0002173. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Agro Global Token V2?
Markedsverdien for AGRO er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AGRO?
Den sirkulerende forsyningen av AGRO er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGRO ?
AGRO oppnådde en ATH-pris på 0.001761875640261186 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AGRO?
AGRO så en ATL-pris på 0.000118143063261035 USD.
Hva er handelsvolumet til AGRO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGRO er $ 166.33K USD.
Vil AGRO gå høyere i år?
AGRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGRO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:53:58 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AGRO-til-USD-kalkulator

Beløp

AGRO
AGRO
USD
USD

1 AGRO = 0.0002173 USD

Handle AGRO

AGROUSDT
$0.0002172
$0.0002172$0.0002172
-7.57%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker