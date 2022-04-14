Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Agro Global Token V2 (AGRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Agro Global Token V2 (AGRO) Informasjon Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. Offisiell nettside: https://agroglobal.network Teknisk dokument: http://agroglobal.network/images/agro.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c Kjøp AGRO nå!

Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agro Global Token V2 (AGRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 95.00B $ 95.00B $ 95.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.44M $ 25.44M $ 25.44M All-time high: $ 0.00085 $ 0.00085 $ 0.00085 All-Time Low: $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 Nåværende pris: $ 0.0002678 $ 0.0002678 $ 0.0002678 Lær mer om Agro Global Token V2 (AGRO) pris

Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agro Global Token V2 (AGRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGROs tokenomics, kan du utforske AGRO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AGRO Interessert i å legge til Agro Global Token V2 (AGRO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AGRO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AGRO på MEXC nå!

Agro Global Token V2 (AGRO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AGRO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AGRO nå!

AGRO prisforutsigelse Vil du vite hvor AGRO kan være på vei? Vår AGRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGRO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!