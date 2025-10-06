Accenture pris i dag

Sanntids Accenture (ACNON) pris i dag er $ 253.28, med en 0.06% endring de siste 24 timene. Nåværende ACNON til USD konverteringssats er $ 253.28 per ACNON.

Accenture rangerer for tiden som #1886 etter markedsverdi på $ 1.39M, med en sirkulerende forsyning på 5.48K ACNON. I løpet av de siste 24 timene ACNON har den blitt handlet mellom $ 253.14(laveste) og $ 255.58 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 258.3135196333471, mens tidenes laveste notering var $ 229.27778200768591.

Kortsiktig har ACNON beveget seg -0.90% i løpet av den siste timen og +2.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.92K.

Accenture (ACNON) Markedsinformasjon

Rangering No.1886 Markedsverdi $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volum (24 timer) $ 54.92K$ 54.92K $ 54.92K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Opplagsforsyning 5.48K 5.48K 5.48K Total forsyning 5,482.36484819 5,482.36484819 5,482.36484819 Offentlig blokkjede ETH

