Hva er ApeBond (ABOND)

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

ApeBond er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ApeBond investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ABOND Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om ApeBond på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ApeBond kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ApeBond Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ApeBond (ABOND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ApeBond (ABOND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ApeBond.

Sjekk ApeBondprisprognosen nå!

ApeBond (ABOND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ApeBond (ABOND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ABOND tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ApeBond (ABOND)

Leter du etter hvordan du kjøperApeBond? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ApeBond på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ABOND til lokale valutaer

Prøv konverting

ApeBond Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ApeBond, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ApeBond Hvor mye er ApeBond (ABOND) verdt i dag? Live ABOND prisen i USD er 0.0018327 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ABOND-til-USD-pris? $ 0.0018327 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ABOND til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ApeBond? Markedsverdien for ABOND er $ 630.02K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ABOND? Den sirkulerende forsyningen av ABOND er 343.76M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forABOND ? ABOND oppnådde en ATH-pris på 0.08104676105477272 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ABOND? ABOND så en ATL-pris på 0.000855833319246407 USD . Hva er handelsvolumet til ABOND? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ABOND er $ 72.19K USD . Vil ABOND gå høyere i år? ABOND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ABOND prisprognosen for en mer grundig analyse.

ApeBond (ABOND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?