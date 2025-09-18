Dagens ApeBond livepris er 0.0018327 USD. Spor prisoppdateringer for ABOND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ABOND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ApeBond livepris er 0.0018327 USD. Spor prisoppdateringer for ABOND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ABOND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ApeBond Logo

ApeBond Pris(ABOND)

$0.0018316
+0.27%1D
ApeBond (ABOND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:11:58 (UTC+8)

ApeBond (ABOND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0017131
24 timer lav
$ 0.0018626
24 timer høy

$ 0.0017131
$ 0.0018626
$ 0.08104676105477272
$ 0.000855833319246407
+0.25%

+0.27%

-12.57%

-12.57%

ApeBond (ABOND) sanntidsprisen er $ 0.0018327. I løpet av de siste 24 timene har ABOND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0017131 og et toppnivå på $ 0.0018626, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ABOND er $ 0.08104676105477272, mens den rekordlave prisen er $ 0.000855833319246407.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ABOND endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og -12.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ApeBond (ABOND) Markedsinformasjon

No.2455

$ 630.02K
$ 72.19K
$ 1.19M
343.76M
650,000,000
455,803,142.7
52.88%

BSC

Nåværende markedsverdi på ApeBond er $ 630.02K, med et 24-timers handelsvolum på $ 72.19K. Den sirkulerende forsyningen på ABOND er 343.76M, med en total tilgang på 455803142.7. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.19M.

ApeBond (ABOND) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ApeBond for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000004932+0.27%
30 dager$ -0.0001079-5.57%
60 dager$ +0.000098+5.64%
90 dager$ +0.000562+44.22%
ApeBond Prisendring i dag

I dag registrerte ABOND en endring på $ +0.000004932 (+0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ApeBond 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0001079 (-5.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ApeBond 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ABOND en endring på $ +0.000098 (+5.64%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ApeBond 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000562+44.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ApeBond (ABOND)?

Hva er ApeBond (ABOND)

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

ApeBond er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

ApeBond Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ApeBond (ABOND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ApeBond (ABOND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ApeBond.

ApeBond (ABOND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ApeBond (ABOND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ABOND tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ApeBond (ABOND)

ABOND til lokale valutaer

1 ApeBond(ABOND) til VND
48.2275005
1 ApeBond(ABOND) til AUD
A$0.002767377
1 ApeBond(ABOND) til GBP
0.001356198
1 ApeBond(ABOND) til EUR
0.001557795
1 ApeBond(ABOND) til USD
1 ApeBond(ABOND) til MYR
RM0.00769734
1 ApeBond(ABOND) til TRY
0.075818799
1 ApeBond(ABOND) til JPY
¥0.2694069
1 ApeBond(ABOND) til ARS
ARS$2.703085884
1 ApeBond(ABOND) til RUB
0.153012123
1 ApeBond(ABOND) til INR
0.161442543
1 ApeBond(ABOND) til IDR
Rp30.544987782
1 ApeBond(ABOND) til KRW
2.559622128
1 ApeBond(ABOND) til PHP
0.104555535
1 ApeBond(ABOND) til EGP
￡E.0.088262832
1 ApeBond(ABOND) til BRL
R$0.009749964
1 ApeBond(ABOND) til CAD
C$0.002510799
1 ApeBond(ABOND) til BDT
0.223112898
1 ApeBond(ABOND) til NGN
2.739446652
1 ApeBond(ABOND) til COP
$7.131127335
1 ApeBond(ABOND) til ZAR
R.0.031760691
1 ApeBond(ABOND) til UAH
0.075727164
1 ApeBond(ABOND) til TZS
T.Sh.4.536372348
1 ApeBond(ABOND) til VES
Bs0.2987301
1 ApeBond(ABOND) til CLP
$1.7502285
1 ApeBond(ABOND) til PKR
Rs0.520193568
1 ApeBond(ABOND) til KZT
0.992242107
1 ApeBond(ABOND) til THB
฿0.058334841
1 ApeBond(ABOND) til TWD
NT$0.055384194
1 ApeBond(ABOND) til AED
د.إ0.006726009
1 ApeBond(ABOND) til CHF
Fr0.001447833
1 ApeBond(ABOND) til HKD
HK$0.014240079
1 ApeBond(ABOND) til AMD
֏0.70137429
1 ApeBond(ABOND) til MAD
.د.م0.016530954
1 ApeBond(ABOND) til MXN
$0.03372168
1 ApeBond(ABOND) til SAR
ريال0.006872625
1 ApeBond(ABOND) til ETB
Br0.263120739
1 ApeBond(ABOND) til KES
KSh0.236748186
1 ApeBond(ABOND) til JOD
د.أ0.0012993843
1 ApeBond(ABOND) til PLN
0.006634374
1 ApeBond(ABOND) til RON
лв0.007898937
1 ApeBond(ABOND) til SEK
kr0.01722738
1 ApeBond(ABOND) til BGN
лв0.003042282
1 ApeBond(ABOND) til HUF
Ft0.609061191
1 ApeBond(ABOND) til CZK
0.037845255
1 ApeBond(ABOND) til KWD
د.ك0.0005589735
1 ApeBond(ABOND) til ILS
0.006102891
1 ApeBond(ABOND) til BOB
Bs0.012663957
1 ApeBond(ABOND) til AZN
0.00311559
1 ApeBond(ABOND) til TJS
SM0.017154072
1 ApeBond(ABOND) til GEL
0.00494829
1 ApeBond(ABOND) til AOA
Kz1.670634339
1 ApeBond(ABOND) til BHD
.د.ب0.0006909279
1 ApeBond(ABOND) til BMD
1 ApeBond(ABOND) til DKK
kr0.011637645
1 ApeBond(ABOND) til HNL
L0.048035067
1 ApeBond(ABOND) til MUR
0.083094618
1 ApeBond(ABOND) til NAD
$0.031797345
1 ApeBond(ABOND) til NOK
kr0.018217038
1 ApeBond(ABOND) til NZD
1 ApeBond(ABOND) til PAB
B/.0.0018327
1 ApeBond(ABOND) til PGK
K0.007660686
1 ApeBond(ABOND) til QAR
ر.ق0.006652701
1 ApeBond(ABOND) til RSD
дин.0.18272019
1 ApeBond(ABOND) til UZS
soʻm22.625909409
1 ApeBond(ABOND) til ALL
L0.151124442
1 ApeBond(ABOND) til ANG
ƒ0.003280533
1 ApeBond(ABOND) til AWG
ƒ0.00329886
1 ApeBond(ABOND) til BBD
$0.0036654
1 ApeBond(ABOND) til BAM
KM0.003042282
1 ApeBond(ABOND) til BIF
Fr5.4706095
1 ApeBond(ABOND) til BND
$0.002345856
1 ApeBond(ABOND) til BSD
$0.0018327
1 ApeBond(ABOND) til JMD
$0.293983407
1 ApeBond(ABOND) til KHR
7.360233162
1 ApeBond(ABOND) til KMF
Fr0.7660686
1 ApeBond(ABOND) til LAK
39.841303551
1 ApeBond(ABOND) til LKR
Rs0.554355096
1 ApeBond(ABOND) til MDL
L0.03023955
1 ApeBond(ABOND) til MGA
Ar8.109275979
1 ApeBond(ABOND) til MOP
P0.014679927
1 ApeBond(ABOND) til MVR
0.02804031
1 ApeBond(ABOND) til MWK
MK3.181768797
1 ApeBond(ABOND) til MZN
MT0.11710953
1 ApeBond(ABOND) til NPR
Rs0.258264084
1 ApeBond(ABOND) til PYG
13.0891434
1 ApeBond(ABOND) til RWF
Fr2.6555823
1 ApeBond(ABOND) til SBD
$0.01502814
1 ApeBond(ABOND) til SCR
0.026280918
1 ApeBond(ABOND) til SRD
$0.069807543
1 ApeBond(ABOND) til SVC
$0.016036125
1 ApeBond(ABOND) til SZL
L0.031797345
1 ApeBond(ABOND) til TMT
m0.00641445
1 ApeBond(ABOND) til TND
د.ت0.005333157
1 ApeBond(ABOND) til TTD
$0.012407379
1 ApeBond(ABOND) til UGX
Sh6.4291116
1 ApeBond(ABOND) til XAF
Fr1.0226466
1 ApeBond(ABOND) til XCD
1 ApeBond(ABOND) til XOF
Fr1.0226466
1 ApeBond(ABOND) til XPF
Fr0.1851027
1 ApeBond(ABOND) til BWP
P0.024411564
1 ApeBond(ABOND) til BZD
$0.003683727
1 ApeBond(ABOND) til CVE
$0.171870606
1 ApeBond(ABOND) til DJF
Fr0.3262206
1 ApeBond(ABOND) til DOP
$0.113664054
1 ApeBond(ABOND) til DZD
د.ج0.237444612
1 ApeBond(ABOND) til FJD
$0.004123575
1 ApeBond(ABOND) til GNF
Fr15.9353265
1 ApeBond(ABOND) til GTQ
Q0.014038482
1 ApeBond(ABOND) til GYD
$0.383565783
1 ApeBond(ABOND) til ISK
kr0.2217567

ApeBond Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ApeBond, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ApeBond nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ApeBond

Hvor mye er ApeBond (ABOND) verdt i dag?
Live ABOND prisen i USD er 0.0018327 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ABOND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ABOND til USD er $ 0.0018327. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ApeBond?
Markedsverdien for ABOND er $ 630.02K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ABOND?
Den sirkulerende forsyningen av ABOND er 343.76M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forABOND ?
ABOND oppnådde en ATH-pris på 0.08104676105477272 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ABOND?
ABOND så en ATL-pris på 0.000855833319246407 USD.
Hva er handelsvolumet til ABOND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ABOND er $ 72.19K USD.
Vil ABOND gå høyere i år?
ABOND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ABOND prisprognosen for en mer grundig analyse.
ApeBond (ABOND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

