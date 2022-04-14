ApeBond (ABOND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ApeBond (ABOND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ApeBond (ABOND) Informasjon ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner. Offisiell nettside: https://ape.bond/ Teknisk dokument: https://docs.ape.bond Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed Kjøp ABOND nå!

ApeBond (ABOND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ApeBond (ABOND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 569.00K $ 569.00K $ 569.00K Total forsyning: $ 455.80M $ 455.80M $ 455.80M Sirkulerende forsyning: $ 343.76M $ 343.76M $ 343.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M All-time high: $ 0.11136 $ 0.11136 $ 0.11136 All-Time Low: $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 Nåværende pris: $ 0.0016552 $ 0.0016552 $ 0.0016552 Lær mer om ApeBond (ABOND) pris

ApeBond (ABOND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ApeBond (ABOND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABOND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABOND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABONDs tokenomics, kan du utforske ABOND tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ABOND Interessert i å legge til ApeBond (ABOND) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ABOND, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ABOND på MEXC nå!

ApeBond (ABOND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ABOND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ABOND nå!

ABOND prisforutsigelse Vil du vite hvor ABOND kan være på vei? Vår ABOND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ABOND tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!