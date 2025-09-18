Hva er AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.



I tillegg kan du:

- Sjekk AAVE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om AaveToken på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AaveToken kjøpsopplevelse jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AaveToken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AaveToken (AAVE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AaveToken (AAVE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AaveToken.

Sjekk AaveTokenprisprognosen nå!

AaveToken (AAVE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AaveToken (AAVE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AAVE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AaveToken (AAVE)

Leter du etter hvordan du kjøperAaveToken? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AaveToken på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AaveToken Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AaveToken, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om AaveToken Hvor mye er AaveToken (AAVE) verdt i dag? Live AAVE prisen i USD er 301.48 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AAVE-til-USD-pris? $ 301.48 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AAVE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for AaveToken? Markedsverdien for AAVE er $ 4.59B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AAVE? Den sirkulerende forsyningen av AAVE er 15.23M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAAVE ? AAVE oppnådde en ATH-pris på 666.86497857 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AAVE? AAVE så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til AAVE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AAVE er $ 3.11M USD . Vil AAVE gå høyere i år? AAVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AAVE prisprognosen for en mer grundig analyse.

