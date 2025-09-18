Dagens AaveToken livepris er 301.48 USD. Spor prisoppdateringer for AAVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AAVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AaveToken livepris er 301.48 USD. Spor prisoppdateringer for AAVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AAVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AAVE

AAVE Prisinformasjon

AAVE teknisk dokument

AAVE Offisiell nettside

AAVE tokenomics

AAVE Prisprognose

AAVE-historikk

AAVE Kjøpeguide

AAVE-til-fiat-valutakonverter

AAVE Spot

AAVE USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AaveToken Logo

AaveToken Pris(AAVE)

1 AAVE til USD livepris:

$301.48
$301.48$301.48
-2.51%1D
USD
AaveToken (AAVE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:58 (UTC+8)

AaveToken (AAVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 298.93
$ 298.93$ 298.93
24 timer lav
$ 312.88
$ 312.88$ 312.88
24 timer høy

$ 298.93
$ 298.93$ 298.93

$ 312.88
$ 312.88$ 312.88

$ 666.86497857
$ 666.86497857$ 666.86497857

$ 0
$ 0$ 0

-1.34%

-2.51%

-3.48%

-3.48%

AaveToken (AAVE) sanntidsprisen er $ 301.48. I løpet av de siste 24 timene har AAVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 298.93 og et toppnivå på $ 312.88, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AAVE er $ 666.86497857, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AAVE endret seg med -1.34% i løpet av den siste timen, -2.51% over 24 timer og -3.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AaveToken (AAVE) Markedsinformasjon

No.32

$ 4.59B
$ 4.59B$ 4.59B

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

$ 4.82B
$ 4.82B$ 4.82B

15.23M
15.23M 15.23M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

0.11%

ETH

Nåværende markedsverdi på AaveToken er $ 4.59B, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.11M. Den sirkulerende forsyningen på AAVE er 15.23M, med en total tilgang på 16000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.82B.

AaveToken (AAVE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AaveToken for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -7.762-2.51%
30 dager$ +11.61+4.00%
60 dager$ -25.49-7.80%
90 dager$ +56.83+23.22%
AaveToken Prisendring i dag

I dag registrerte AAVE en endring på $ -7.762 (-2.51%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AaveToken 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +11.61 (+4.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AaveToken 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AAVE en endring på $ -25.49 (-7.80%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AaveToken 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +56.83+23.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AaveToken (AAVE)?

Sjekk ut AaveToken Prishistorikk-siden nå.

Hva er AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

AaveToken er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AaveToken investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AAVE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AaveToken på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AaveToken kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AaveToken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AaveToken (AAVE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AaveToken (AAVE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AaveToken.

Sjekk AaveTokenprisprognosen nå!

AaveToken (AAVE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AaveToken (AAVE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AAVE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AaveToken (AAVE)

Leter du etter hvordan du kjøperAaveToken? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AaveToken på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AAVE til lokale valutaer

1 AaveToken(AAVE) til VND
7,933,446.2
1 AaveToken(AAVE) til AUD
A$455.2348
1 AaveToken(AAVE) til GBP
223.0952
1 AaveToken(AAVE) til EUR
256.258
1 AaveToken(AAVE) til USD
$301.48
1 AaveToken(AAVE) til MYR
RM1,266.216
1 AaveToken(AAVE) til TRY
12,472.2276
1 AaveToken(AAVE) til JPY
¥44,317.56
1 AaveToken(AAVE) til ARS
ARS$444,658.8816
1 AaveToken(AAVE) til RUB
25,080.1212
1 AaveToken(AAVE) til INR
26,557.3732
1 AaveToken(AAVE) til IDR
Rp5,024,664.6568
1 AaveToken(AAVE) til KRW
421,649.928
1 AaveToken(AAVE) til PHP
17,205.4636
1 AaveToken(AAVE) til EGP
￡E.14,519.2768
1 AaveToken(AAVE) til BRL
R$1,603.8736
1 AaveToken(AAVE) til CAD
C$413.0276
1 AaveToken(AAVE) til BDT
36,702.1752
1 AaveToken(AAVE) til NGN
450,640.2448
1 AaveToken(AAVE) til COP
$1,177,656.25
1 AaveToken(AAVE) til ZAR
R.5,227.6632
1 AaveToken(AAVE) til UAH
12,457.1536
1 AaveToken(AAVE) til TZS
T.Sh.746,235.3552
1 AaveToken(AAVE) til VES
Bs49,141.24
1 AaveToken(AAVE) til CLP
$287,913.4
1 AaveToken(AAVE) til PKR
Rs85,572.0832
1 AaveToken(AAVE) til KZT
163,224.2868
1 AaveToken(AAVE) til THB
฿9,605.1528
1 AaveToken(AAVE) til TWD
NT$9,113.7404
1 AaveToken(AAVE) til AED
د.إ1,106.4316
1 AaveToken(AAVE) til CHF
Fr238.1692
1 AaveToken(AAVE) til HKD
HK$2,342.4996
1 AaveToken(AAVE) til AMD
֏115,376.396
1 AaveToken(AAVE) til MAD
.د.م2,719.3496
1 AaveToken(AAVE) til MXN
$5,538.1876
1 AaveToken(AAVE) til SAR
ريال1,130.55
1 AaveToken(AAVE) til ETB
Br43,283.4836
1 AaveToken(AAVE) til KES
KSh38,945.1864
1 AaveToken(AAVE) til JOD
د.أ213.74932
1 AaveToken(AAVE) til PLN
1,094.3724
1 AaveToken(AAVE) til RON
лв1,302.3936
1 AaveToken(AAVE) til SEK
kr2,836.9268
1 AaveToken(AAVE) til BGN
лв500.4568
1 AaveToken(AAVE) til HUF
Ft100,356.6624
1 AaveToken(AAVE) til CZK
6,237.6212
1 AaveToken(AAVE) til KWD
د.ك91.9514
1 AaveToken(AAVE) til ILS
1,003.9284
1 AaveToken(AAVE) til BOB
Bs2,083.2268
1 AaveToken(AAVE) til AZN
512.516
1 AaveToken(AAVE) til TJS
SM2,821.8528
1 AaveToken(AAVE) til GEL
813.996
1 AaveToken(AAVE) til AOA
Kz274,820.1236
1 AaveToken(AAVE) til BHD
.د.ب113.65796
1 AaveToken(AAVE) til BMD
$301.48
1 AaveToken(AAVE) til DKK
kr1,914.398
1 AaveToken(AAVE) til HNL
L7,901.7908
1 AaveToken(AAVE) til MUR
13,669.1032
1 AaveToken(AAVE) til NAD
$5,230.678
1 AaveToken(AAVE) til NOK
kr2,999.726
1 AaveToken(AAVE) til NZD
$512.516
1 AaveToken(AAVE) til PAB
B/.301.48
1 AaveToken(AAVE) til PGK
K1,260.1864
1 AaveToken(AAVE) til QAR
ر.ق1,094.3724
1 AaveToken(AAVE) til RSD
дин.30,075.6448
1 AaveToken(AAVE) til UZS
soʻm3,721,972.5916
1 AaveToken(AAVE) til ALL
L24,860.0408
1 AaveToken(AAVE) til ANG
ƒ539.6492
1 AaveToken(AAVE) til AWG
ƒ542.664
1 AaveToken(AAVE) til BBD
$602.96
1 AaveToken(AAVE) til BAM
KM500.4568
1 AaveToken(AAVE) til BIF
Fr899,917.8
1 AaveToken(AAVE) til BND
$385.8944
1 AaveToken(AAVE) til BSD
$301.48
1 AaveToken(AAVE) til JMD
$48,360.4068
1 AaveToken(AAVE) til KHR
1,210,761.7688
1 AaveToken(AAVE) til KMF
Fr126,018.64
1 AaveToken(AAVE) til LAK
6,553,912.9124
1 AaveToken(AAVE) til LKR
Rs91,191.6704
1 AaveToken(AAVE) til MDL
L4,974.42
1 AaveToken(AAVE) til MGA
Ar1,333,979.6596
1 AaveToken(AAVE) til MOP
P2,414.8548
1 AaveToken(AAVE) til MVR
4,612.644
1 AaveToken(AAVE) til MWK
MK523,402.4428
1 AaveToken(AAVE) til MZN
MT19,264.572
1 AaveToken(AAVE) til NPR
Rs42,484.5616
1 AaveToken(AAVE) til PYG
2,153,170.16
1 AaveToken(AAVE) til RWF
Fr436,844.52
1 AaveToken(AAVE) til SBD
$2,472.136
1 AaveToken(AAVE) til SCR
4,588.5256
1 AaveToken(AAVE) til SRD
$11,483.3732
1 AaveToken(AAVE) til SVC
$2,637.95
1 AaveToken(AAVE) til SZL
L5,230.678
1 AaveToken(AAVE) til TMT
m1,055.18
1 AaveToken(AAVE) til TND
د.ت877.3068
1 AaveToken(AAVE) til TTD
$2,041.0196
1 AaveToken(AAVE) til UGX
Sh1,057,591.84
1 AaveToken(AAVE) til XAF
Fr168,225.84
1 AaveToken(AAVE) til XCD
$813.996
1 AaveToken(AAVE) til XOF
Fr168,225.84
1 AaveToken(AAVE) til XPF
Fr30,449.48
1 AaveToken(AAVE) til BWP
P4,015.7136
1 AaveToken(AAVE) til BZD
$605.9748
1 AaveToken(AAVE) til CVE
$28,272.7944
1 AaveToken(AAVE) til DJF
Fr53,663.44
1 AaveToken(AAVE) til DOP
$18,697.7896
1 AaveToken(AAVE) til DZD
د.ج39,059.7488
1 AaveToken(AAVE) til FJD
$678.33
1 AaveToken(AAVE) til GNF
Fr2,621,368.6
1 AaveToken(AAVE) til GTQ
Q2,309.3368
1 AaveToken(AAVE) til GYD
$63,096.7492
1 AaveToken(AAVE) til ISK
kr36,479.08

AaveToken Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AaveToken, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AaveToken nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AaveToken

Hvor mye er AaveToken (AAVE) verdt i dag?
Live AAVE prisen i USD er 301.48 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AAVE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AAVE til USD er $ 301.48. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AaveToken?
Markedsverdien for AAVE er $ 4.59B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AAVE?
Den sirkulerende forsyningen av AAVE er 15.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAAVE ?
AAVE oppnådde en ATH-pris på 666.86497857 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AAVE?
AAVE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AAVE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AAVE er $ 3.11M USD.
Vil AAVE gå høyere i år?
AAVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AAVE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:58 (UTC+8)

AaveToken (AAVE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AAVE-til-USD-kalkulator

Beløp

AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 301.48 USD

Handle AAVE

AAVEUSDT
$301.48
$301.48$301.48
-2.56%
AAVEUSDC
$301.4004
$301.4004$301.4004
-2.55%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker