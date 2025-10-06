ARAI pris i dag

Sanntids ARAI (AA) pris i dag er $ 0.06773, med en 2.33% endring de siste 24 timene. Nåværende AA til USD konverteringssats er $ 0.06773 per AA.

ARAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- AA. I løpet av de siste 24 timene AA har den blitt handlet mellom $ 0.06439(laveste) og $ 0.0694 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har AA beveget seg +0.71% i løpet av den siste timen og -28.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 73.69K.

ARAI (AA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 73.69K$ 73.69K $ 73.69K Fullt utvannet markedsverdi $ 67.73M$ 67.73M $ 67.73M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på ARAI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 73.69K. Den sirkulerende forsyningen på AA er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 67.73M.