Agenda 47 (A47) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Agenda 47 (A47), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Agenda 47 (A47) Informasjon A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions. Offisiell nettside: https://a47news.ai/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump Kjøp A47 nå!

Agenda 47 (A47) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agenda 47 (A47), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.98M $ 28.98M $ 28.98M Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.98M $ 28.98M $ 28.98M All-time high: $ 0.044 $ 0.044 $ 0.044 All-Time Low: $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 Nåværende pris: $ 0.028977 $ 0.028977 $ 0.028977 Lær mer om Agenda 47 (A47) pris

Agenda 47 (A47) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agenda 47 (A47) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet A47 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange A47 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår A47s tokenomics, kan du utforske A47 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe A47 Interessert i å legge til Agenda 47 (A47) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe A47, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper A47 på MEXC nå!

Agenda 47 (A47) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til A47 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for A47 nå!

A47 prisforutsigelse Vil du vite hvor A47 kan være på vei? Vår A47 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se A47 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!