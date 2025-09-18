Dagens Agenda 47 livepris er 0.029482 USD. Spor prisoppdateringer for A47 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk A47 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Agenda 47 livepris er 0.029482 USD. Spor prisoppdateringer for A47 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk A47 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Agenda 47 Logo

Agenda 47 Pris(A47)

1 A47 til USD livepris:

$0.029482
+2.35%1D
USD
Agenda 47 (A47) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:44:02 (UTC+8)

Agenda 47 (A47) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.028101
24 timer lav
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
24 timer høy

$ 0.028101
$ 0.03
$ 0.04449119884159218
$ 0.000096002291123415
-0.21%

+2.35%

+15.11%

+15.11%

Agenda 47 (A47) sanntidsprisen er $ 0.029482. I løpet av de siste 24 timene har A47 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.028101 og et toppnivå på $ 0.03, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til A47 er $ 0.04449119884159218, mens den rekordlave prisen er $ 0.000096002291123415.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har A47 endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, +2.35% over 24 timer og +15.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agenda 47 (A47) Markedsinformasjon

No.792

$ 29.48M
$ 10.69K
$ 29.48M
999.99M
999,990,395
999,990,395
100.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Agenda 47 er $ 29.48M, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.69K. Den sirkulerende forsyningen på A47 er 999.99M, med en total tilgang på 999990395. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.48M.

Agenda 47 (A47) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Agenda 47 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00067692+2.35%
30 dager$ +0.011023+59.71%
60 dager$ +0.009226+45.54%
90 dager$ +0.005214+21.48%
Agenda 47 Prisendring i dag

I dag registrerte A47 en endring på $ +0.00067692 (+2.35%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Agenda 47 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.011023 (+59.71%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Agenda 47 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så A47 en endring på $ +0.009226 (+45.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Agenda 47 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.005214+21.48% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Agenda 47 (A47)?

Sjekk ut Agenda 47 Prishistorikk-siden nå.

Hva er Agenda 47 (A47)

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Agenda 47 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk A47 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Agenda 47 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Agenda 47 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Agenda 47 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Agenda 47 (A47) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Agenda 47 (A47) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Agenda 47.

Sjekk Agenda 47prisprognosen nå!

Agenda 47 (A47) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Agenda 47 (A47) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om A47 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Agenda 47 (A47)

Leter du etter hvordan du kjøperAgenda 47? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Agenda 47 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

A47 til lokale valutaer

1 Agenda 47(A47) til VND
775.81883
1 Agenda 47(A47) til AUD
A$0.04451782
1 Agenda 47(A47) til GBP
0.02181668
1 Agenda 47(A47) til EUR
0.0250597
1 Agenda 47(A47) til USD
$0.029482
1 Agenda 47(A47) til MYR
RM0.1238244
1 Agenda 47(A47) til TRY
1.21996516
1 Agenda 47(A47) til JPY
¥4.333854
1 Agenda 47(A47) til ARS
ARS$43.48359144
1 Agenda 47(A47) til RUB
2.461747
1 Agenda 47(A47) til INR
2.59677456
1 Agenda 47(A47) til IDR
Rp491.36647012
1 Agenda 47(A47) til KRW
41.17574048
1 Agenda 47(A47) til PHP
1.68135846
1 Agenda 47(A47) til EGP
￡E.1.41985312
1 Agenda 47(A47) til BRL
R$0.15654942
1 Agenda 47(A47) til CAD
C$0.04039034
1 Agenda 47(A47) til BDT
3.58913868
1 Agenda 47(A47) til NGN
44.06851432
1 Agenda 47(A47) til COP
$115.1640625
1 Agenda 47(A47) til ZAR
R.0.51062824
1 Agenda 47(A47) til UAH
1.21819624
1 Agenda 47(A47) til TZS
T.Sh.72.97502568
1 Agenda 47(A47) til VES
Bs4.805566
1 Agenda 47(A47) til CLP
$28.15531
1 Agenda 47(A47) til PKR
Rs8.36817088
1 Agenda 47(A47) til KZT
15.96184962
1 Agenda 47(A47) til THB
฿0.9375276
1 Agenda 47(A47) til TWD
NT$0.89124086
1 Agenda 47(A47) til AED
د.إ0.10819894
1 Agenda 47(A47) til CHF
Fr0.02329078
1 Agenda 47(A47) til HKD
HK$0.22907514
1 Agenda 47(A47) til AMD
֏11.2827614
1 Agenda 47(A47) til MAD
.د.م0.26592764
1 Agenda 47(A47) til MXN
$0.54217398
1 Agenda 47(A47) til SAR
ريال0.1105575
1 Agenda 47(A47) til ETB
Br4.23273074
1 Agenda 47(A47) til KES
KSh3.80848476
1 Agenda 47(A47) til JOD
د.أ0.020902738
1 Agenda 47(A47) til PLN
0.10672484
1 Agenda 47(A47) til RON
лв0.12706742
1 Agenda 47(A47) til SEK
kr0.27742562
1 Agenda 47(A47) til BGN
лв0.04894012
1 Agenda 47(A47) til HUF
Ft9.79451004
1 Agenda 47(A47) til CZK
0.60968776
1 Agenda 47(A47) til KWD
د.ك0.00899201
1 Agenda 47(A47) til ILS
0.09817506
1 Agenda 47(A47) til BOB
Bs0.20372062
1 Agenda 47(A47) til AZN
0.0501194
1 Agenda 47(A47) til TJS
SM0.27595152
1 Agenda 47(A47) til GEL
0.0796014
1 Agenda 47(A47) til AOA
Kz26.87490674
1 Agenda 47(A47) til BHD
.د.ب0.011114714
1 Agenda 47(A47) til BMD
$0.029482
1 Agenda 47(A47) til DKK
kr0.1872107
1 Agenda 47(A47) til HNL
L0.77272322
1 Agenda 47(A47) til MUR
1.33671388
1 Agenda 47(A47) til NAD
$0.5115127
1 Agenda 47(A47) til NOK
kr0.29305108
1 Agenda 47(A47) til NZD
$0.0501194
1 Agenda 47(A47) til PAB
B/.0.029482
1 Agenda 47(A47) til PGK
K0.12323476
1 Agenda 47(A47) til QAR
ر.ق0.10701966
1 Agenda 47(A47) til RSD
дин.2.94023986
1 Agenda 47(A47) til UZS
soʻm363.97504294
1 Agenda 47(A47) til ALL
L2.43108572
1 Agenda 47(A47) til ANG
ƒ0.05277278
1 Agenda 47(A47) til AWG
ƒ0.0530676
1 Agenda 47(A47) til BBD
$0.058964
1 Agenda 47(A47) til BAM
KM0.04894012
1 Agenda 47(A47) til BIF
Fr88.00377
1 Agenda 47(A47) til BND
$0.03773696
1 Agenda 47(A47) til BSD
$0.029482
1 Agenda 47(A47) til JMD
$4.72920762
1 Agenda 47(A47) til KHR
118.40148092
1 Agenda 47(A47) til KMF
Fr12.323476
1 Agenda 47(A47) til LAK
640.91303066
1 Agenda 47(A47) til LKR
Rs8.91771536
1 Agenda 47(A47) til MDL
L0.486453
1 Agenda 47(A47) til MGA
Ar130.45106914
1 Agenda 47(A47) til MOP
P0.23615082
1 Agenda 47(A47) til MVR
0.4510746
1 Agenda 47(A47) til MWK
MK51.18399502
1 Agenda 47(A47) til MZN
MT1.8838998
1 Agenda 47(A47) til NPR
Rs4.15460344
1 Agenda 47(A47) til PYG
210.560444
1 Agenda 47(A47) til RWF
Fr42.719418
1 Agenda 47(A47) til SBD
$0.2417524
1 Agenda 47(A47) til SCR
0.42247706
1 Agenda 47(A47) til SRD
$1.12296938
1 Agenda 47(A47) til SVC
$0.2579675
1 Agenda 47(A47) til SZL
L0.5115127
1 Agenda 47(A47) til TMT
m0.103187
1 Agenda 47(A47) til TND
د.ت0.08579262
1 Agenda 47(A47) til TTD
$0.19959314
1 Agenda 47(A47) til UGX
Sh103.422856
1 Agenda 47(A47) til XAF
Fr16.450956
1 Agenda 47(A47) til XCD
$0.0796014
1 Agenda 47(A47) til XOF
Fr16.450956
1 Agenda 47(A47) til XPF
Fr2.977682
1 Agenda 47(A47) til BWP
P0.39270024
1 Agenda 47(A47) til BZD
$0.05925882
1 Agenda 47(A47) til CVE
$2.76482196
1 Agenda 47(A47) til DJF
Fr5.218314
1 Agenda 47(A47) til DOP
$1.82847364
1 Agenda 47(A47) til DZD
د.ج3.81968792
1 Agenda 47(A47) til FJD
$0.0663345
1 Agenda 47(A47) til GNF
Fr256.34599
1 Agenda 47(A47) til GTQ
Q0.22583212
1 Agenda 47(A47) til GYD
$6.17028778
1 Agenda 47(A47) til ISK
kr3.567322

Agenda 47 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Agenda 47, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Agenda 47 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Agenda 47

Hvor mye er Agenda 47 (A47) verdt i dag?
Live A47 prisen i USD er 0.029482 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende A47-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på A47 til USD er $ 0.029482. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Agenda 47?
Markedsverdien for A47 er $ 29.48M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av A47?
Den sirkulerende forsyningen av A47 er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forA47 ?
A47 oppnådde en ATH-pris på 0.04449119884159218 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på A47?
A47 så en ATL-pris på 0.000096002291123415 USD.
Hva er handelsvolumet til A47?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for A47 er $ 10.69K USD.
Vil A47 gå høyere i år?
A47 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut A47 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:44:02 (UTC+8)

Agenda 47 (A47) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

