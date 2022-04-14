5thScape (5SCAPE) tokenomics

5thScape (5SCAPE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i 5thScape (5SCAPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

5thScape (5SCAPE) Informasjon

5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token.

Offisiell nettside:
https://5thscape.com/
Teknisk dokument:
https://docs.5thscape.com/whitepaper
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x0688977ae5b10075f46519063Fd2f03aDC052C1f

5thScape (5SCAPE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 5thScape (5SCAPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 5.21B
$ 5.21B$ 5.21B
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 904.63K
$ 904.63K$ 904.63K
All-time high:
$ 0.006
$ 0.006$ 0.006
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.0001736
$ 0.0001736$ 0.0001736

5thScape (5SCAPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak 5thScape (5SCAPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet 5SCAPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange 5SCAPE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår 5SCAPEs tokenomics, kan du utforske 5SCAPE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe 5SCAPE

Interessert i å legge til 5thScape (5SCAPE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe 5SCAPE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

5thScape (5SCAPE) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til 5SCAPE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

5SCAPE prisforutsigelse

Vil du vite hvor 5SCAPE kan være på vei? Vår 5SCAPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.