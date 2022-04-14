4Chan (4CHAN) tokenomics
4Chan (4CHAN) Informasjon
$4CHAN is a meme token on the Ethereum Network.
4ChanToken represents a global crypto community that pays homage to the memetic powerhouses of the internet as Pepe, Doge, Shib and all major memes inventor combining them all into one super meme token that is $4CHAN. At its core, 4ChanToken embodies the untamed spirit of the notorious 4chan imageboard, where iconic memes are born, nurtured, and unleashed upon the world. With an unyielding spirit of irreverence and a touch of mischief, $4CHAN has emerged as the darling of meme enthusiasts, internet dwellers, and crypto aficionados alike.
The foundation of 4ChanToken lies in its community. We’ve harnessed the chaotic energy of this digital realm to create a currency that celebrates the power of memetic expression, empowering users to engage in a truly unique and decentralized economy. As a passionate supporter, you’ll join a vibrant ecosystem where dank memes and viral sensations are the lifeblood of commerce. 4ChanToken is more than just a digital currency – it’s the place where memes are born.
The ultimate playground for memelords and crypto degens. Based on the simplicity of holdrs/volume operating a store of value.
The identification of this value is best described as 'digital gold'. That $4chan can ultimately represent a superior store of value relative to all other forms of memecoins by embodying all memes in one token as the factual birthplace of all popular memes.
4Chan (4CHAN) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 4Chan (4CHAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
4Chan (4CHAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak 4Chan (4CHAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet 4CHAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange 4CHAN tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår 4CHANs tokenomics, kan du utforske 4CHAN tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.