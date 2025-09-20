4Chan (4CHAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -1.80% Prisendring (7D) -21.91% Prisendring (7D) -21.91%

4Chan (4CHAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 4CHAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 4CHAN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 4CHAN endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -1.80% over 24 timer og -21.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

4Chan (4CHAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Opplagsforsyning 77,090,064.75T 77,090,064.75T 77,090,064.75T Total forsyning 7.709006474994994e+19 7.709006474994994e+19 7.709006474994994e+19

Nåværende markedsverdi på 4Chan er $ 6.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 4CHAN er 77,090,064.75T, med en total tilgang på 7.709006474994994e+19. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.80M.