2077 CODE (2077) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006605 $ 0.00006605 $ 0.00006605 24 timer lav $ 0.0000691 $ 0.0000691 $ 0.0000691 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00006605$ 0.00006605 $ 0.00006605 24 timer høy $ 0.0000691$ 0.0000691 $ 0.0000691 All Time High $ 0.0074243$ 0.0074243 $ 0.0074243 Laveste pris $ 0.00004577$ 0.00004577 $ 0.00004577 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.30% Prisendring (7D) -4.81% Prisendring (7D) -4.81%

2077 CODE (2077) sanntidsprisen er $0.00006729. I løpet av de siste 24 timene har 2077 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006605 og et toppnivå på $ 0.0000691, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 2077 er $ 0.0074243, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004577.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 2077 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og -4.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

2077 CODE (2077) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.84K$ 42.84K $ 42.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.84K$ 42.84K $ 42.84K Opplagsforsyning 636.64M 636.64M 636.64M Total forsyning 636,640,550.3 636,640,550.3 636,640,550.3

Nåværende markedsverdi på 2077 CODE er $ 42.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 2077 er 636.64M, med en total tilgang på 636640550.3. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.84K.