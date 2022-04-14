2077 CODE (2077) tokenomics
2077 CODE (2077) Informasjon
2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding.
Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting.
2077 CODE (2077) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 2077 CODE (2077), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
2077 CODE (2077) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak 2077 CODE (2077) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet 2077 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange 2077 tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår 2077s tokenomics, kan du utforske 2077 tokenets livepris!
