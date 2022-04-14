2077 CODE (2077) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 2077 CODE (2077), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

2077 CODE (2077) Informasjon 2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting. Offisiell nettside: https://2077.codes Kjøp 2077 nå!

2077 CODE (2077) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 2077 CODE (2077), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.55K $ 39.55K $ 39.55K Total forsyning: $ 636.64M $ 636.64M $ 636.64M Sirkulerende forsyning: $ 636.64M $ 636.64M $ 636.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.55K $ 39.55K $ 39.55K All-time high: $ 0.0074243 $ 0.0074243 $ 0.0074243 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om 2077 CODE (2077) pris

2077 CODE (2077) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 2077 CODE (2077) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 2077 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 2077 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 2077s tokenomics, kan du utforske 2077 tokenets livepris!

2077 prisforutsigelse Vil du vite hvor 2077 kan være på vei? Vår 2077 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 2077 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!