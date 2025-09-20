Dagens 1GUY livepris er 0.00991427 USD. Spor prisoppdateringer for 1GUY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 1GUY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 1GUY livepris er 0.00991427 USD. Spor prisoppdateringer for 1GUY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 1GUY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om 1GUY

1GUY Prisinformasjon

1GUY Offisiell nettside

1GUY tokenomics

1GUY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

1GUY Logo

1GUY Pris (1GUY)

Ikke oppført

1 1GUY til USD livepris:

$0.00991427
$0.00991427$0.00991427
-1.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
1GUY (1GUY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:51:16 (UTC+8)

1GUY (1GUY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00983405
$ 0.00983405$ 0.00983405
24 timer lav
$ 0.01009811
$ 0.01009811$ 0.01009811
24 timer høy

$ 0.00983405
$ 0.00983405$ 0.00983405

$ 0.01009811
$ 0.01009811$ 0.01009811

$ 0.01223159
$ 0.01223159$ 0.01223159

$ 0.00537563
$ 0.00537563$ 0.00537563

--

-1.82%

+8.75%

+8.75%

1GUY (1GUY) sanntidsprisen er $0.00991427. I løpet av de siste 24 timene har 1GUY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00983405 og et toppnivå på $ 0.01009811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 1GUY er $ 0.01223159, mens den rekordlave prisen er $ 0.00537563.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 1GUY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og +8.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

1GUY (1GUY) Markedsinformasjon

$ 9.91M
$ 9.91M$ 9.91M

--
----

$ 9.91M
$ 9.91M$ 9.91M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 1GUY er $ 9.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 1GUY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.91M.

1GUY (1GUY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på 1GUY til USD ble $ -0.00018384911623455.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på 1GUY til USD ble $ +0.0012127521.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på 1GUY til USD ble $ +0.0024457552.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på 1GUY til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00018384911623455-1.82%
30 dager$ +0.0012127521+12.23%
60 dager$ +0.0024457552+24.67%
90 dager$ 0--

Hva er 1GUY (1GUY)

EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

1GUY (1GUY) Ressurs

Offisiell nettside

1GUY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 1GUY (1GUY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 1GUY (1GUY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 1GUY.

Sjekk 1GUYprisprognosen nå!

1GUY til lokale valutaer

1GUY (1GUY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 1GUY (1GUY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 1GUY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om 1GUY (1GUY)

Hvor mye er 1GUY (1GUY) verdt i dag?
Live 1GUY prisen i USD er 0.00991427 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 1GUY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 1GUY til USD er $ 0.00991427. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 1GUY?
Markedsverdien for 1GUY er $ 9.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 1GUY?
Den sirkulerende forsyningen av 1GUY er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for1GUY ?
1GUY oppnådde en ATH-pris på 0.01223159 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 1GUY?
1GUY så en ATL-pris på 0.00537563 USD.
Hva er handelsvolumet til 1GUY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 1GUY er -- USD.
Vil 1GUY gå høyere i år?
1GUY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 1GUY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:51:16 (UTC+8)

1GUY (1GUY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.