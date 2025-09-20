1GUY (1GUY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00983405 $ 0.00983405 $ 0.00983405 24 timer lav $ 0.01009811 $ 0.01009811 $ 0.01009811 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00983405$ 0.00983405 $ 0.00983405 24 timer høy $ 0.01009811$ 0.01009811 $ 0.01009811 All Time High $ 0.01223159$ 0.01223159 $ 0.01223159 Laveste pris $ 0.00537563$ 0.00537563 $ 0.00537563 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.82% Prisendring (7D) +8.75% Prisendring (7D) +8.75%

1GUY (1GUY) sanntidsprisen er $0.00991427. I løpet av de siste 24 timene har 1GUY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00983405 og et toppnivå på $ 0.01009811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 1GUY er $ 0.01223159, mens den rekordlave prisen er $ 0.00537563.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 1GUY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og +8.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

1GUY (1GUY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.91M$ 9.91M $ 9.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.91M$ 9.91M $ 9.91M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 1GUY er $ 9.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 1GUY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.91M.