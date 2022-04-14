1GUY (1GUY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 1GUY (1GUY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

1GUY (1GUY) Informasjon EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin's purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity. Offisiell nettside: http://1guy.fun/

1GUY (1GUY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 1GUY (1GUY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M All-time high: $ 0.01223159 $ 0.01223159 $ 0.01223159 All-Time Low: $ 0.00537563 $ 0.00537563 $ 0.00537563 Nåværende pris: $ 0.01005791 $ 0.01005791 $ 0.01005791 Lær mer om 1GUY (1GUY) pris

1GUY (1GUY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 1GUY (1GUY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 1GUY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 1GUY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 1GUYs tokenomics, kan du utforske 1GUY tokenets livepris!

1GUY prisforutsigelse Vil du vite hvor 1GUY kan være på vei? Vår 1GUY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

