0xMonk by Virtuals (MONK) Informasjon 0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds. Offisiell nettside: https://www.fereai.xyz/0xmonk Teknisk dokument: https://docs.fereai.xyz/docs/product/0xMONK/ Kjøp MONK nå!

0xMonk by Virtuals (MONK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 0xMonk by Virtuals (MONK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M All-time high: $ 0.01200774 $ 0.01200774 $ 0.01200774 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00155264 $ 0.00155264 $ 0.00155264 Lær mer om 0xMonk by Virtuals (MONK) pris

0xMonk by Virtuals (MONK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 0xMonk by Virtuals (MONK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONKs tokenomics, kan du utforske MONK tokenets livepris!

