0xMonk by Virtuals (MONK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00186076 $ 0.00186076 $ 0.00186076 24 timer lav $ 0.00211776 $ 0.00211776 $ 0.00211776 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00186076$ 0.00186076 $ 0.00186076 24 timer høy $ 0.00211776$ 0.00211776 $ 0.00211776 All Time High $ 0.01200774$ 0.01200774 $ 0.01200774 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.77% Prisendring (1D) -8.87% Prisendring (7D) -16.60% Prisendring (7D) -16.60%

0xMonk by Virtuals (MONK) sanntidsprisen er $0.00187992. I løpet av de siste 24 timene har MONK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00186076 og et toppnivå på $ 0.00211776, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONK er $ 0.01200774, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONK endret seg med -0.77% i løpet av den siste timen, -8.87% over 24 timer og -16.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

0xMonk by Virtuals (MONK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 0xMonk by Virtuals er $ 1.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONK er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.88M.