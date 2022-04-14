00 Token (00) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 00 Token (00), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

00 Token (00) Informasjon P00LS is the leading community-first platform for creator cryptocurrencies. Traditional spheres of influence — from Hollywood to Wall Street and Silicon Valley — are converging more now than ever before, forming a new marketplace with creators, brands and their audiences at the center. A cultural revolution is underway, and it's being led by the world's creative class. To help build their ecosystems in this new world, P00LS empowers creators and brands to launch their own social tokens and distribute them to their communities. These tokens become the currencies for their respective ecosystems, providing audiences and consumers with exclusive access and more meaningful connections to their favorite brands and creators. With P00LS — the premier tool for accessing creator value — money is no longer the only currency. What is 00? The $00 token is the heart of the zerozero marketplace, powering all of your favorite creator coins. All creator tokens can be purchased and sold on the zerozero marketplace against $00. The $00 token is the master key to all creators and brands on P00LS. $00 isn't just an entry ticket, but a stake in the ecosystem of all creator coins. The $00 community will have a role in shaping how brand and creator ecosystems develop and grow. The $00 token is a governance token, giving any holder voting rights within the zerozero marketplace, as well as access to the treasury of creator coins. Think of $00 as the center of mass for the creator coin galaxy. Use it to enter the solar system of every brand and creator on P00LS. The $00 token is an ERC-20 token minted on the Ethereum blockchain that works as a governance and access token for the zerozero DAO and its ecosystem. Offisiell nettside: https://www.p00ls.io/

00 Token (00) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 00 Token (00), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 232.69M $ 232.69M $ 232.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M All-time high: $ 0.980104 $ 0.980104 $ 0.980104 All-Time Low: $ 0.01345064 $ 0.01345064 $ 0.01345064 Nåværende pris: $ 0.01449535 $ 0.01449535 $ 0.01449535 Lær mer om 00 Token (00) pris

00 Token (00) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 00 Token (00) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 00 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 00 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 00s tokenomics, kan du utforske 00 tokenets livepris!

00 prisforutsigelse Vil du vite hvor 00 kan være på vei? Vår 00 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 00 tokenets prisforutsigelse nå!

